Τη Δευτέρα η κηδεία της Λένας Σαμαρά

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της Λένας Σαμαρά στον ΙΝ Αγίων Θεοδώρων του Α' Νεκροταφείου Αθηνών, σύμφωνα με την ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στο Facebook.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», έγραψε χαρακτηριστικά ο πατέρας της.

Η Λένα Σαμαρά έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών. Την τελευταία της πνοή άφησε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», υπέστη επιληπτικό επεισόδιο και τελικά κατέληξε από ανακοπή.

Αυτήν την ανείπωτη τραγωδία βιώνουν από χθες (07/08) ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς και η γυναίκα του, Γεωργία, μαζί με τον γιο τους, Κώστα.