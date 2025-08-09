Λένα Σαμαρά: Η καυστική ανάρτηση του Ανδρέα Πετρουλάκη - «Ήττα του κοινά αποδεκτού ήθους»

Την πλέον αλγεινή εντύπωση έχει προκαλέσει η διαχείριση και ο σχολιασμός της ζοφερής είδησης του θανάτου της Λένας Σαμαράς από συγκεκριμένους κύκλους.

Η αντιμετώπιση στο Σισμανόγλειο, η μεταφορά στον Ευαγγελισμό και η δραματική ανακοπή έφτασαν στο σημείο να γίνουν αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Καυστική είναι η σχετική ανάρτηση του εικονογράφου, Ανδρέα Πετρουλάκη, ο οποίος αναφέρει:

Δεν ξέρω αν ήταν ήττα του Συστήματος Υγείας. Αυτό ενδεχομένως θα το μάθουμε αρκετά αργότερα. Ήταν όμως σίγουρα ήττα του κοινά αποδεκτού ήθους. Πόσο φυσικό να γίνεται πολιτική σπέκουλα πάνω στον θάνατο μιας νέας γυναίκας. Πόσο κανονικό να γινεται συρραφή σκόρπιων , ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών για να εξαχθούν γενικής αρχής συμπεράσματα.

Πόσο αυτονόητο να γνωματεύουν γιατροί για ασθενή της οποίας το ιστορικό και την κλινικοεργαστηριακή εικόνα αγνοούν.Πόσο απαραίτητο να μιλήσουμε πρώτοι.

