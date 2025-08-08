Λένα Σαμαρά: Το μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα για τον χαμό της κόρης του Αντώνη Σαμαρά

Ανείπωτη οδύνη βιώνει τις τελευταίες ώρες η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, μετά την ξαφνική απώλεια της κόρης του πρώην πρωθυπουργού, Λένας από ανακοπή καρδιάς, σε ηλικία 34 ετών.

Από το πρωί της Παρασκευής (8/8) σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος έσπευσε να συλλυπηθεί την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά για τις δραματικές ώρες που βιώνουν.

Μάλιστα, δεν έλειψαν και τα μυνήματα συμπαράστασης από ανθρώπους του δημοσιογραφικού κόσμου, όπως του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος προχώρησε σε μία λιτή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας ότι δεν έχει λόγια για την ανείπωτη τραγωδία που

«Τι χειρότερο από γονιό που χάνει το παιδί του. Θερμά συλλυπητήρια. Rest in Peace», σχολίασε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.

