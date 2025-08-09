Λένα Σαμαρά: Το συγκινητικό αντίο της παιδικής της φίλης Λίλιαν Βιλβιρίδη - «Καλό ταξίδι άγγελε μου»

«Καλό ταξίδι άγγελέ μου» ήταν τα λόγια της παιδικής φίλης της Λένας Σαμαρά, Λίλιαν – Βενετίας Βιλδιρίδη, η οποία με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram θέλησε να μοιραστεί αναμνήσεις από τα χρόνια που πέρασαν μαζί.

Η Λίλιαν Βιλδιρίδη, γενική γραμματέας υπηρεσιών υγείας βρέθηκε από την αρχή της περιπέτειας της οικογένειας Σαμαρά στο πλευρό τους μιας και ήταν στον «Ευαγγελισμό», όταν μεταφέρθηκε.

Στο βίντεο που κοινοποίησε αποτυπώνονται στιγμές από την παιδική και εφηβική τους ηλικία και όχι μόνο.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DNJDZVMoBn9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«9 χρόνια μαζί… Και τώρα; Τώρα; Πέταξες ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων… Καλό ταξίδι άγγελέ μου… Για μένα πάντα θα είσαι μοναδική!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Λένα Σαμαρά άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» έπειτα από επιληπτικό επεισόδιο, και τελικά κατέληξε από ανακοπή το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου.

Η κηδεία της θα τελεστεί Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, στις 13:00 στον Ιερό Νάο Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.

