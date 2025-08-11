Λένα Σαμαρά: Βαρύ το κλίμα στο Α' νεκροταφείο - Το στεφάνι του πρωθυπουργού

To στεφάνι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην κηδεία της Λένας Σαμαρά

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Σε λίγη ώρα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 34χρονης Λένας Σαμαρά, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή αργά το βράδυ της 7ης Αυγούστου.

Ήδη ο κόσμος έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται για την κηδεία, που θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α' νεκροταφείου Αθηνών.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα, ξεχωρίζει το στεφάνι του πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα, συμμετέχουν στον πόνο της οικογένειας του Αντώνη Σαμαρά με μια απλή φράση: Τα λόγια είναι φτωχά...

To στεφάνι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην κηδεία της Λένας Σαμαρά Φωτ. Χάρης Γκίκας/ Newsbomb

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως Φωτ.: Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκος Τσιούτσιας Φωτ.: Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Έχουν ήδη προσέλθει μεταξύ άλλων η φίλη της Λένας, Λίλιαν Βιλδιριδη, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θ. Φορτσάκης, η Σοφία Βούλτεψη, o Ευάγγελος Βενιζέλος, o Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο καθηγητής Ιωάννης Μάζης, οι υπουργοί Λίνα Μενδώνη, Θάνος Πλεύρης, ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης Φωτ.: Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος Φωτ.: Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ , Ελίζα Βόζεμπεργκ Φωτ.: Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Η επιθυμία της οικογένειας

Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα.

«Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», αναφέρεται από πλευράς οικογένειας και συγκεκριμένα, παρατίθενται προτάσεις για παροχή βοήθειας :

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ) IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)

Διαβάστε επίσης