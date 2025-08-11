Λένα Σαμαρά: Βαρύ το κλίμα στο Α' νεκροταφείο - Το στεφάνι του πρωθυπουργού
Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α' νεκροταφείου Αθηνών
Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας
Σε λίγη ώρα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 34χρονης Λένας Σαμαρά, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή αργά το βράδυ της 7ης Αυγούστου.
Ήδη ο κόσμος έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται για την κηδεία, που θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α' νεκροταφείου Αθηνών.
Ανάμεσα στα υπόλοιπα, ξεχωρίζει το στεφάνι του πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα, συμμετέχουν στον πόνο της οικογένειας του Αντώνη Σαμαρά με μια απλή φράση: Τα λόγια είναι φτωχά...
Έχουν ήδη προσέλθει μεταξύ άλλων η φίλη της Λένας, Λίλιαν Βιλδιριδη, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θ. Φορτσάκης, η Σοφία Βούλτεψη, o Ευάγγελος Βενιζέλος, o Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο καθηγητής Ιωάννης Μάζης, οι υπουργοί Λίνα Μενδώνη, Θάνος Πλεύρης, ο Χρήστος Σταϊκούρας.
Η επιθυμία της οικογένειας
Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα.
«Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», αναφέρεται από πλευράς οικογένειας και συγκεκριμένα, παρατίθενται προτάσεις για παροχή βοήθειας :
1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ) IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)
2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)
3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)