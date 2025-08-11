Κηδεία Λένας Σαμαρά: Η άφιξη Γεωργίας, Αντώνη και Κώστα Σαμαρά

Κηδεία της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α' Κοιμητήριο Αθηνών, Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025. Η Λένα Σαμαρά πέθανε το βράδυ της Πέμπτης(7/8) σε ηλικία 34 ετών. Άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Σε πολύ βαρύ κλίμα θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 η κηδεία της 34χρονης Λένας Σαμαρά, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή αργά το βράδυ της 7ης Αυγούστου.

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί έχει ήδη συγκεντρωθεί στην κηδεία που θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α' νεκροταφείου Αθηνών.

Οι γονείς της Λένας Σαμαρά, που στάθηκαν στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή, βιώνουν τον χειρότερο πόνο που μπορεί να νιώσει άνθρωπος. Κατά την άφιξη του Αντώνη Σαμαρά ο κόσμος χειροκροτούσε και φώναζε «Κουράγιο πρόεδρε». Δίπλα του βρισκόταν ο γιος του Κώστας που συγκλόνισε με την ανάρτησή του μετά τον χαμό της αδερφής του.

Ο Αντώνης Σαμαράς με τον γιο του, Κώστα Eurokinissi

Ο Αντώνης Σαμαράς καταχειροκροτήθηκε κατά την άφιξή του με το συγκεντρωμένο πλήθος να φωνάζει «Κουράγιο Πρόεδρε» Eurokinissi

Λίγο πιο μπροστά, με δάκρια στα μάτια και υποβασταζόμενη έφτασε η μητέρα της Λένας, Γεωργία Σαμαρά.

Η μητέρα της Λένας Σαμαρά, Γεωργία Eurokinissi

Δείτε Live εικόνα: