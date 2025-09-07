Επικό τρολάρισμα Μητσοτάκη στον Καμμένο: Δεν έχω τόσο καλές σχέσεις όσο εκείνος με τις ΗΠΑ

Με ειρωνικό ύφος απέναντι στον Πάνο Καμμένο απάντησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση δημοσιογράφου από το Newsbeast για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιείται στη ΔΕΘ.

«Έχουμε διαχρονικά πολύ καλές σχέσεις και με Δημοκρατικούς και με Ρεπουμπλικάνους. Συνεργαστήκαμε εξαιρετικά στην πρώτη θητεία Τραμπ. Με προβληματίζει που δεν έχει έρθει ακόμα η νέα πρέσβης, αλλά δεν είναι πρόβλημα. Δεν έχω τόσο καλές σχέσεις όσο ο κ. Καμμένος», είπε ο πρωθυπουργός για την διορισμένη πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Δεν μπορώ με ένα τηλέφωνο να τα τακτοποιώ όλα, αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο», κατέληξε.