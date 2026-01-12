Κέιτ Μίντλετον: Η πρώτη «solo» βασιλική υποχρεώση της χρονιάς και η «αντιπαλότητα» με τον Ουίλιαμ

Αποκαλύφθηκε η πρώτη «solo» βασιλική υποχρέωση της Κέιτ Μίντλετον για το 2026.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας αναμένεται να φιλοξενήσει την Εθνική Ομάδα Γυναικών της Αγγλίας στο Ράγκμπι σε μια δεξίωση στο Windsor Castle, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, για να γιορτάσουν τη νίκη τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι παίκτριες και το προσωπικό θα ξεναγηθούν στην βασιλική κατοικία πριν συναντήσουν την πριγκίπισσα, όπου θα της δείξουν το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι και θα ποζάρουν για μία ομαδική φωτογραφία.

NEW: The Princess of Wales, Patron of the Rugby Football Union, will host a reception at Windsor Castle on Thursday, 15th January, for the England Women’s Rugby team, @RedRosesRugby, following their World Cup win in September 2025. — Majesty Magazine (& Joe Little) (@MajestyMagazine) January 12, 2026

Ο ρόλος της Κέιτ ως «προστάτιδα» του αγγλικού ράγκμπι την φέρνει σε άμεσο «ανταγωνισμό» με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, που είναι «προστάτης» της Ουαλικής Ομοσπονδίας Ράγκμπι.

Η 44χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει προς το παρόν το πάνω χέρι σε αυτή την φιλική αθλητική αντιπαλότητα, αφού η Αγγλία ήταν η πρωταθλήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2025 και παραμένει η κορυφαία ομάδα γυναικείου ράγκμπι στον κόσμο, ενώ η Ουαλία δεν πέρασε από τη φάση των ομίλων πέρυσι και αυτή τη στιγμή κατατάσσεται 12η παγκοσμίως.

Η Κέιτ Μίντλετον / AP

Η Κέιτ έχει επίσης την έγκριση του… ειδικού ράγκμπι της βασιλικής οικογένειας. Ο Mike Tindall, που είναι παντρεμένος με την κόρη της πριγκίπισσας Άννας, Zara, αγωνίστηκε επαγγελματικά στο ράγκμπι από το 1997 έως το 2014, εκ των οποίων 11 χρόνια με την εθνική ομάδα της Αγγλίας, με την οποία κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι του 2003.

Ενώ η συνάντηση στο Windsor Castle θα είναι η πρώτη solo βασιλική υποχρέωση της Κέιτ για το 2026, η χρονιά ξεκίνησε με κοινή εμφάνιση του πριγκιπικού ζεύγους της Ουαλίας στους εργαζόμενους υγείας στο Charing Cross Hospital του Λονδίνου στις 8 Ιανουαρίου, συνομιλώντας με το προσωπικό και τους εθελοντές για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά την περίοδο των ιώσεων του χειμώνα.

Διαβάστε επίσης