Μητσοτάκης: Η ελληνική κυβέρνηση θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης

«Η ελληνική κυβέρνηση θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης», ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η κυβέρνηση έχει στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, αλλά αυτό δεν μας εμπόδισε να ασκήσουμε δριμύτατη κριτική για την επιχείρηση στη Γάζα. Η θέση μας είναι η λύση δύο κρατών. Θα αναγνωρίσουμε κράτος της Παλαιστίνης, το ερώτημα είναι το πότε και το πώς».