Γεραπετρίτης: Η Τουρκία δεν θα μας σταματήσει στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Ο υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η οικονομική βιωσιμότητα είναι προαπαιτούμενο του έργου

Newsbomb

Γεραπετρίτης: Η Τουρκία δεν θα μας σταματήσει στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου
ΕΘΝΙΚΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αντίδραση της Τουρκίας δεν θα μας εμποδίσει και θα προχωρήσουμε εφόσον υπάρχει σταθερή συμφωνία για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επαναλαμβάνοντας την σταθερή επιδίωξη της Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου.

Είπε, ωστόσο, ότι η οικονομική βιωσιμότητα είναι προαπαιτούμενο του έργου και επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης είναι αυτά να ξεκαθαριστούν.

Ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν αφορά την τρέχουσα διαχείριση, αλλά την προηγούμενη διαχείριση πριν τον φορέα υλοποίησης, τον ΑΔΜΗΕ, τονίζοντας, ωστόσο, ότι οι μελέτες είναι προαπαιτούμενο και έχουν σημαντική αξία.

«Το έργο, αυτό, δεν είναι μόνο μετρήσιμο σε οικονομικά μεγέθη, αλλά είναι μείζονος σημασίας για την Κύπρο, καθώς αίρει την ενεργειακή της απομόνωση και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα δεν ανέλαβε τη συμμετοχή στο έργο αποβλέποντας σε οικονομικά οφέλη» ανέφερε ο υπουργός μιλώντας στο διαδικτυακό κανάλι του Οικονομικού Ταχυδρόμου υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μία καθ'ολοκληρίαν στήριξη εκ μέρους της Κύπρου και να είναι το έργο αμοιβαία επιθυμητό.

Σχετικά με τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι το έργο είναι ευρωπαϊκό, σε αυτό συμμετέχουν και άλλες χώρες της ΕΕ (Γαλλία, Ιταλία), προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο και η διάθεσή της Ελλάδας είναι να μην υπάρξει καμία παρέμβαση.

«Δεν θα μας εμποδίσει η Τουρκία»

Ο ΥΠΕΞ διαχώρισε την γεωπολιτική οπτική του ζητήματος, από την οικονομική βιωσιμότητα και τις υποχρεώσεις των μερών, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα σταματήσει την Ελλάδα από την υλοποίηση του έργου εφόσον υπάρχει σταθερή συμφωνία.

«Το έργο δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει εξαιτίας της Τουρκίας και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση αυτό. Έχουμε αποδείξει ότι δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις όταν πρόκειται για τα εθνικά και κυριαρχικά δικαιώματα», είπε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή το περιστατικό με τους Τούρκους ψαράδες, ο υπουργός ρωτήθηκε αν ήταν δείγμα επιστροφής στην ένταση, κάτι το οποίο απέρριψε τονίζοντας ότι, όπως αποδείχθηκε, το περιστατικό έλαβε χώρα σε διεθνή ύδατα.

«Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ζητήματα παράνομης αλιείας, όμως πρέπει να βάζουμε τα πράγματα στην αντικειμενική τους διάσταση. Αντιμετωπίζουμε τέτοια περιστατικά με πάρα πολύ ισχυρή φωνή και θα κάνουμε εκείνο το οποίο πρέπει», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε, επίσης, σε σχέση με το Παλαιστινιακό, την πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης την τελευταία διετία ότι θα πρέπει να δοθεί ένα περιθώριο στην ειρήνη, να υπάρξει κατάπαυση των εχθροπραξιών, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει η διπλωματία και απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Η Ελλάδα, καλώς ή κακώς, είναι μία χώρα η οποία έχει εξαιρετικά καλή σχέση με το Ισραήλ, αλλά από την άλλη πλευρά είναι ίσως και η μόνη χώρα, η οποία συνομιλεί με το σύνολο του Αραβικού κόσμου και με την ίδια την Παλαιστινιακή Αρχή και είναι υπέρ της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους». Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο κυρώσεων απέναντι στο Ισραήλ, είπε ότι συζητείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτήν την ώρα δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο, ενώ ανέφερε ότι η Ελλάδα θα συμμετάσχει στη διάσκεψη για τα δύο κράτη, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σχετικά με τις μεγαλύτερες προκλήσεις που βλέπει για το επόμενο διάστημα ο υπουργός είπε ότι τον προβληματίζει πολύ η γενικότερη ασυμμετρία που υπάρχει στην διεθνή αρένα, σε μια εποχή με τις περισσότερες συρράξεις στον κόσμο και δύο πολέμους στη γειτονιά μας. «Με προβληματίζει δογματικά η υποχώρηση της πολυμέρειας, δηλαδή η υποχώρηση των διεθνών οργανισμών του λόγου των διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΗΕ και η Ε.Ε., ως θεματοφυλάκων της διεθνούς νομιμότητας. Αντί για αυτήν τη διεθνή πολυμέρεια, την κλασική αρχιτεκτονική ασφαλείας, βλέπουμε ότι τα ίδια τα κράτη προσπαθούν να βρουν λύση στα μεγάλα προβλήματα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Γεραπετρίτης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ποδόσφαιρο Γυναικών: Η ΕΡΤ εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Women’s Football League

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίστηκαν τρεις για την εγκληματική οργάνωση – Συνεχίζονται οι απολογίες

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Θα γίνει ο Ελον Μασκ ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου;

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Η 79χρονη Σουηδέζα ξεσπά για την ομηρία της - «Δεν άντεχα άλλο, δεν με άφηνε να βγω»

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live: Ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist στο Βελλίδειο, στη Θεσσαλονίκη - «Η χώρα χρειάζεται ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ»

17:38ΕΛΛΑΔΑ

BBC: «Ο καλός ποιμένας» της Αχαΐας από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες του 2025

17:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Οκτωβρίου 2025

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικό βίντεο από τον ΒΟΑΚ: Ασυνείδητος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έκανε τριπλή προσπέραση

17:26ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκαν οι δύο κακοποιοί που μπήκαν στο σπίτι 26χρονης για να την ληστέψουν

17:26LIFESTYLE

Ζέτα Μακρυπούλια: Αυτή είναι η νέα ώρα του «Rouk Zouk»

17:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Έπιασε δουλειά με τα «κιτρινόμαυρα» ο Γκρούγιτς – Δείτε βίντεο

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΟΠΥΥ προειδοποιεί για απάτη μέσω e-mail: Πώς να αναγνωρίσετε τα παραπλανητικά μηνύματα

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Αργές ταχύτητες στον Κηφισό από Μοσχάτο μέχρι Νέα Ιωνία - Σημαντικές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

17:14ΕΘΝΙΚΑ

Γεραπετρίτης: Η Τουρκία δεν θα μας σταματήσει στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

17:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague 2025: Το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο κορυφαία φάση της ημέρας

17:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πρωτιά για την Ελλάδα στον παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής RoboRave στο Πεκίνο

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει τη ρητορική κατά του Ισραήλ η Αίγυπτος: «Δεν θα ανεχθούμε τον μαζικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων»

16:58ΦΑΡΜΑΚΟ

«Ταμείο καινοτομίας» και νέος φορέας αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας - Επιστολή ΣΦΕΕ στον πρωθυπουργό

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τα έκαναν «γυαλιά-καρφιά» σε σχολείο στη Θέρμη – Έσπασαν θρανία, κλιματιστικά και διαδραστικό πίνακα

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τα τηλέφωνα θα χτυπήσουν την Κυριακή για άσκηση έκτακτης ανάγκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live: Ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist στο Βελλίδειο, στη Θεσσαλονίκη - «Η χώρα χρειάζεται ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ»

13:09ΚΥΠΡΟΣ

Σοκ στην Κύπρο: 14χρονος είχε ερωτικές επαφές με την αδελφή του - Καλούσε και συμμαθητές του να συνευρεθούν μαζί της!

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Η 79χρονη Σουηδέζα ξεσπά για την ομηρία της - «Δεν άντεχα άλλο, δεν με άφηνε να βγω»

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό Ανώγεια: Βγήκε από τη φυλακή ο Μανόλης Καλομοίρης

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΟΠΥΥ προειδοποιεί για απάτη μέσω e-mail: Πώς να αναγνωρίσετε τα παραπλανητικά μηνύματα

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι από το κύκλωμα καυσίμων - Πώς αντέδρασαν όταν κατάλαβαν ότι τους ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τα έκαναν «γυαλιά-καρφιά» σε σχολείο στη Θέρμη – Έσπασαν θρανία, κλιματιστικά και διαδραστικό πίνακα

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικό βίντεο από τον ΒΟΑΚ: Ασυνείδητος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έκανε τριπλή προσπέραση

12:07LIFESTYLE

«Όταν βλέπετε να κλαίω» - Η ερμηνεία έκπληξη του 18χρονου μασκοφόρου Sicario στη συναύλια για τον Καζαντζίδη

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβαίνει η ένταση στην Καραϊβική: Μαχητικά αεροσκάφη της Βενεζουέλας πέταξαν πάνω από πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ - F-35 στέλνει ο Τραμπ

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπό κράτηση οι γονείς για τα μωρά που περιπλανιούνταν μόνα τους - Ο πατέρας κατηγορεί τη 12χρονη κουνιάδα

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Φαίνεται ότι χάσαμε Ινδία και Ρωσία από την πιο βαθιά, σκοτεινή Κίνα

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

14:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ο μικρός Παναγιώτης δολοφονήθηκε - Παραδόθηκε το πόρισμα των ιατροδικαστών

15:40ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοακρωτηριάστηκε για σεξουαλική ικανοποίηση: Η ανατριχιαστική υπόθεση του Βρετανού χειρουργού

17:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague 2025: Το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο κορυφαία φάση της ημέρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ