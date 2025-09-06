Κύπρος - «Φιλελεύθερος» για καλώδιο: Ποια σχέση είχε ο Γερμανός πρώην επίτροπος Γκίντερ Έτιγκερ;

Πού εστιάζει η μια πτυχή της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες της κυπριακής εφημερίδας «Φιλελεύθερος»

Μία από τις βασικές πτυχές που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την ηλεκτρική διασύνδεση επί εποχής EuroAsia Interconnector είναι οι ισχυρισμοί που προωθήθηκαν ενώπιόν της αναφορικά με συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες που φέρεται ότι παραχώρησε στη EuroAsia ο πρώην Γερμανός Επίτροπος Γκίντερ Έτιγκερ, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του «Φιλελευθέρου».

Οι πληροφρίες του Φιλελεύθερου αναφέρουν πως μέσω των κυπριακών Αρχών έχει φτάσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ισχυρισμός ότι ο κ. Έτιγκερ, μετά την αφυπηρέτηση και αποχώρησή του από θέσεις επιτρόπου της ΕΕ συνεργάστηκε μεταξύ άλλων εταιρειών και με τη EuroAsia Interconnector ή και την κυπριακή εταιρεία Quantum.

Αυτό που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα διερευνηθεί είναι η συμβολή ή όχι του Γκίντερ Έτιγκερ με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρμοδίων διευθύνσεών της σχετικά με τη χρηματοδότηση της EuroAsia Interconnector για τις μελέτες που έπρεπε να πραγματοποιηθούν από αυτήν, πριν εγκριθεί -τελικά- το αίτημά της για χρηματοδότηση-μαμούθ ύψους 658 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, θα διερευνηθεί, όπως πληροφορείται ο Φιλελεύθερος, αν τα ποσά που διατέθηκαν στη EuroAsia από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για μελέτες (περίπου 17-18 εκατ. ευρώ) αναλώθηκαν πραγματικά για μελέτες.

Στο δημοσίευμα τονίζεται πως η συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης είναι υπό διερεύνηση, για να διαφανεί η σχέση της με την πραγματικότητα.

Όπως επεξηγείται, αυτό που θα διερευνηθεί είναι η ορθότητα ή όχι του ισχυρισμού που διοχετεύτηκε στις κυπριακές Αρχές και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι ο κ. Έτιγκερ, μετά την αποχώρησή του από ανώτατες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνεργάστηκε με την εταιρεία του EuroAsia Interconnector ως σύμβουλος ή εργοδοτήθηκε από αυτήν. Θα αξιολογηθούν προς τούτο μαρτυρίες που δηλώνεται πως υπάρχουν από φυσικά πρόσωπα αλλά και από οπτικοακουστικό υλικό.

Προφανώς, ο λόγος της διερεύνησης σχετίζεται με τις θέσεις από τις οποίες ο κ. Έτιγκερ υπηρέτησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες είχαν άμεση σχέση με ενεργειακά θέματα αλλά και με θέματα προϋπολογισμού της ΕΕ, από τον οποίο χρηματοδοτήθηκε η EuroAsia, τόσο για τις μελέτες που αιτήθηκε να κάνει την περίοδο μέχρι το 2022, όσο και για τα κατασκευαστικά έργα, για τα οποία έλαβε 658 εκατ., την πιο μεγάλη χορηγία της ΕΕ για τέτοια έργα.

