Γιώργος Γεραπετρίτης: Είμαι εδώ για να υπηρετήσω την πατρίδα μου, όχι να γίνω αρεστός

Για την πορεία του στο υπουργείο Εξωτερικών, τις διπλωματικές εξελίξεις αλλά και για την κριτική που δέχεται, μίλησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο ραδιόφωνο «Status 107,7» της Θεσσαλονίκης.

«Εάν λάμβανα υπόψη μου τις μομφές που μου αποδίδονται από ιδιοτελή κίνητρα ή υπερβάλλουσα ζέση που δεν έχει να κάνει με πατριωτική στάση, θα είχα γίνει έρμαιο των συμφερόντων του καθενός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης μάλιστα πρόσθεσε: «Είμαι εδώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου όχι για να γίνω αρεστός. Εάν ήθελα θα ήμουν των λόγων και όχι της ουσίας. Θέλω να αφήσω ένα ισχυρό διπλωματικό κεφάλαιο, το οποίο κατακτήσαμε την τελευταία διετία».

Ερωτηθείς για τις εξελίξεις στη Μονή Σινά, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε μια αποστολή υψηλής συνθετότητας, όλα τελείωσαν καλά και έφτασε το πρωί στην Αθήνα η ειδική πτήση με τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό.

Όπως είπε, τις επόμενες μέρες θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις διαδοχής του, εκτίμησε ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία με Αίγυπτο για τη συνέχεια της Μονής, ενώ χαρακτήρισε «αδελφικές» τις σχέσεις μας με το Κάιρο.

Αναφερόμενος στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είπε ότι η χώρα μας στήριξε το έργο με κάθε μέσο και τόνισε ότι «το έργο αυτό θα συνεχιστεί κανονικά» προσθέτοντας ότι «θα πρέπει να υπάρχει αδιαμφισβήτητη στήριξη από την Κύπρο».

Παραδέχθηκε ότι το τελευταίο διάστημα προέκυψαν κάποια ζητήματα με τη στάση αυτή, τα οποία εκτίμησε ότι θα ξεπεραστούν. Είπε ότι είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας το έργο και θα συνεχιστεί κανονικά, τόνισε ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα αναφορικά με τον γεωστρατηγικό κίνδυνο που φαίνεται να υπάρχει και ξεκαθάρισε ότι «δεν θα υποχωρήσει η Ελλάδα».

Κατέληξε λέγοντας ότι αν είχαμε τέτοιες επιφυλάξεις «δεν θα προχωρούσαμε στα θαλάσσια πάρκα ή τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό».

Τέλος, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει πολιτικός μηδενισμός στην εξωτερική πολιτική, σημείωσε ότι τα τελευταία δυο χρόνια η χώρα μας έχει συμμαχίες που δεν είχε ποτέ, και κατέληξε λέγοντας ότι «είναι ευπρόσδεκτη η κριτική, αλλά πάνω από όλους υπάρχει η πατρίδα μας».