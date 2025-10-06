Νέο θρίλερ με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Ποιες προϋποθέσεις βάζει η Αθήνα για το έργο

Όλο το παρασκήνιο που οδήγησε στη χθεσινή έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου - Το blame game για τις ευθύνες της μη υλοποίησης

Κώστας Τσιτούνας

Νέο θρίλερ με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Ποιες προϋποθέσεις βάζει η Αθήνα για το έργο
Pexels
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε πολιτικό θρίλερ εξελίσσεται η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου μετά το σφοδρό πόλεμο ανακοινώσεων μεταξύ ΑΔΜΗΕ και Κυπριακής Δημοκρατίας για το κόστος του έργου. Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός επιστρέφοντας εχθές από την Αμοργό συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για αυτό ακριβώς το θέμα.

Αφορμή για την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας και την ανταλλαγή δηλώσεων σε υψηλούς τόνους αποτέλεσε δημοσίευμα της κυπριακής ιστοσελίδας «Φιλελεύθερος» (philenews.com), με τίτλο «Αποκαλυπτικό: Κήρυξε πόλεμο ο ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο – Επιστολή βόμβα στη ΡΑΕΚ – Ετοιμάζεται για προσφυγή στη Δικαιοσύνη».

Το δημοσίευμα διέψευσε κατηγορηματικά ο ΑΔΜΗΕ, με ανακοίνωση του και υπογράμμισε ότι «αναγνωρίζει και διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025, και τίποτα περισσότερο όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του έργου (capex), και διαψεύδει την αυθαίρετη και αδιασταύρωτη πληροφορία του δημοσιεύματος περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των 1,9 δις €, του έργου, και το οποίο θα ανακτηθεί στο βάθος χρόνου των 35 ετών απόσβεσης που έχει προσδιοριστεί ρυθμιστικά».

Η σφοδρή επίθεση Χριστοδουλίδη

Εντύπωση παντως προκάλεσαν οι δηλώσεις του Κύπριου προέδρου και οι χαρακτηρισμοί με τους οποίους επιτέθηκε με σφοδρότητα στον ΑΔΜΗΕ σχολιάζοντας το δημοσίευμα και λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με τέτοιες επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρήσεις εκβιάζεται η Κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει. Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ και η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίξει μόνο τα συμφέροντα του κυπριακού λαού. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα προς τον επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ», είπε ο κ. Χριστοδουλίδης σχολιάζοντας το δημοσίευμα του «Φιλελεύθερου», αφήνοντας μάλιστα και αιχμές κατά του Έλληνα πρωθυπουργού υπονοώντας ότι άλλα είχαν συμφωνήσει στη Νέα Υόρκη προ ημερών: «να αναφέρω πρώτα ότι έχω ενημερωθεί από το πρωτοσέλιδο που έχετε αναφέρει. Να σημειώσω ότι για το συγκεκριμένο έργο υπάρχει πλήρης κατανόηση και συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στην Ελληνική και στην Κυπριακή Κυβέρνηση. Πρόσφατα στη Νέα Υόρκη συμφωνήσαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το πώς προχωρούμε πολύ συγκεκριμένα και, μάλιστα, εκδόθηκε και μια σχετική ανακοίνωση».

Οι δηλώσεις του κ. Χριστοδουλίδη ρίχνουν λάδι στη φωτιά παρά το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει πολλάκις τη βαρύτητα που δίνει το Μέγαρο Μαξίμου στο έργο — όχι μόνο ως ενεργειακό εγχείρημα, αλλά και ως πολιτικό μήνυμα σταθερότητας και περιφερειακής ισχύος στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Το blame game

Στο παρασκήνιο είναι προφανές ότι διεξάγεται ένα πρωτόγνωρο blame game που έχει να κάνει με το ποιος θα «χρεωθεί» το πολιτικό κόστος από το ενδεχόμενο μη υλοποίησης του έργου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί όπως λένε κυβερνητικά στελέχη να δίνει μεγάλη γεωστρατηγική σημασία στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Χθες λοιπόν μετά τον πόλεμο ανακοινώσεων μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε λεπτομερώς παρουσία της ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ.

Πρώτα το οικονομικό και μετά τα υπόλοιπα

Κυβερνητικές πηγές μιλώντας στο newsbomb διευκρίνιζαν τα ακόλουθα:

  • Οι σχέσεις Ελλάδας Κύπρου παραμένουν αδιατάρακτες ανεξάρτητα από τη εξέλιξη του έργου
  • Το έργο θα προχωρήσει εφόσον λυθούν οι οικονομοτεχνικές λεπτομέρειες

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η ελληνική πλευρά παραμένει στοχοπροσηλωμένη στην σοβαρότητα του έργου και δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση να διαταραχθούν οι σχέσεις Αθήνας - Λευκωσίας. Μάλιστα η Αθήνα είναι διατεθειμένη να εργαστεί προς την εύρεση μιας χρυσής τομής στα οικονομοτεχνικά ζητήματα που αποτελούν όπως λέμε το μήλο της έριδας. Όμως αν δεν λυθεί το οικονομικό ζήτημα τότε είναι όλα στον... αέρα.

Προϋπόθεση λοιπόν για να προχωρήσει το έργο είναι να λυθεί η οικονομική διαφορά.

Η πρόθεση της Αθήνας όπως υπενθυμίζουν κυβερνητικά στελέχη έχει διατυπωθεί με σαφήνεια πολλές φορές από τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και από τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Σταύρο Παπασταύρου.

Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί είναι η στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρη και οδήγησε σε ένα πρωτόγνωρο θρίλερ διαρροών σε κυπριακά ΜΜΕ.

Ρήγμα στις σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου

Σε κάθε περίπτωση το ρήγμα στις σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου είναι ανοιχτό και ουδείς μπορεί να γνωρίζει ποιες θα είναι οι γεωπολιτικές και όχι μόνο οικονομικές συνέπειες από το ενδεχόμενο να μην προχωρήσει το έργο. Όπως χαρακτηριστικά λένε αρκετοί διπλωματικοί αναλυτές η μόνη κερδισμένη από μια τέτοια εξέλιξη θα είναι η Άγκυρα. Το πάγωμα του καλωδίου θα επιφέρει το αποτέλεσμα που επιδιώκει η Τουρκία: τη ματαίωση του έργου - και μάλιστα χωρίς η ίδια να καταβάλει την οποιαδήποτε προσπάθεια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Πληροφορίες πως ο δολοφόνος ήταν ανήλικος - Πυροβολισμοί στο ίδιο κάμπινγκ το καλοκαίρι

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Νέος τρόπος υπολογισμού των αυξήσεων - Τι αλλάζει και για ποιους

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Επαναπατρίζονται οι 27 Έλληνες του στολίσκου Flotilla για τη Γάζα

06:40LIFESTYLE

Ένα Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στον Γιώργο Λιάγκα – Γιατί βρέθηκε ξανά στο μάτι του κυκλώνα

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Από σήμερα η απονομή των Νόμπελ 2025: Οι πιθανότητες Τραμπ και οι υποψήφιες επιστημονικές καινοτομίες

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός 2026: Με πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,4% και ισχυρό πλεόνασμα κατατίθεται στη Βουλή

06:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεσσηνία: Αναζητούν το δράστη της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγορά κατοικίας: Άπιαστο όνειρο για τον Έλληνα – Απαιτούνται μισθοί 14 ετών… χωρίς άλλα έξοδα

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ασανσέρ: Καταγγελίες για αισχροκέρδεια ακόμη και για την… πιστοποίηση των ανελκυστήρων

06:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιερά Οδός: Από 13 ετών απασχολεί τις Αρχές ο «κατσαβιδάκιας» – Το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

06:12ΠΟΛΤΟΣ

«Διαβολοβδομάδα» από σήμερα στο Αιγαίο με Πίρι Ρέις και άσκηση «Deniz Gordu»

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο θρίλερ με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Ποιες προϋποθέσεις βάζει η Αθήνα για να προχωρήσει το έργο

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμες συνομιλίες για τη Γάζα στην Αίγυπτο – Ο Τραμπ πιέζει Ισραήλ και Χαμάς για άμεση πρόοδο

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι «Ζαπατίστας» της ΝΔ, οι φωτιές που άναψε ο Μπουνάκης στο ΠΑΣΟΚ, η νέα παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή, τα πονηρά σημεία της δημόσιας πρότασης για ΕΧΑΕ, τα κέρδη του ΟΤΕ και το ταμείο του μερίσματος και η Intralot που μάζεψε πάνω από 400 εκατ. ευρώ

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε το πέρασμα της κακοκαιρίας «Barbara» - Σε ποιες περιοχές ρίξει το περισσότερο «νερό»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 10 Οκτωβρίου

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 6 Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε το πέρασμα της κακοκαιρίας «Barbara» - Σε ποιες περιοχές ρίξει το περισσότερο «νερό»

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

06:40LIFESTYLE

Ένα Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στον Γιώργο Λιάγκα – Γιατί βρέθηκε ξανά στο μάτι του κυκλώνα

06:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιερά Οδός: Από 13 ετών απασχολεί τις Αρχές ο «κατσαβιδάκιας» – Το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο θρίλερ με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Ποιες προϋποθέσεις βάζει η Αθήνα για να προχωρήσει το έργο

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Άγρια διπλή δολοφονία μέσα σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα – Νεκροί ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Νέος τρόπος υπολογισμού των αυξήσεων - Τι αλλάζει και για ποιους

07:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Πληροφορίες πως ο δολοφόνος ήταν ανήλικος - Πυροβολισμοί στο ίδιο κάμπινγκ το καλοκαίρι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεσσηνία: Αναζητούν το δράστη της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Δεν συλλέγουμε πτώματα ούτε παραδίδουμε όπλα - Νετανιάχου: Αν υπαναχωρήσει «θα δράσουμε»

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Από σήμερα η απονομή των Νόμπελ 2025: Οι πιθανότητες Τραμπ και οι υποψήφιες επιστημονικές καινοτομίες

23:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Πέταξαν οι «δικέφαλοι» στην κορυφή, ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ασανσέρ: Καταγγελίες για αισχροκέρδεια ακόμη και για την… πιστοποίηση των ανελκυστήρων

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Από την εγκατάλειψη στη ζωή: Το The Ellinikon ξαναγράφει την ιστορία της πόλης

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Νίκαιας: Νέα ανακοίνωση για τον Πάνο Ρούτσι – Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Διαχείριση πολυκατοικιών: Τι πρέπει να προσέχουν διαχειριστές, ιδιοκτήτες και ένοικοι

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι «Ζαπατίστας» της ΝΔ, οι φωτιές που άναψε ο Μπουνάκης στο ΠΑΣΟΚ, η νέα παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή, τα πονηρά σημεία της δημόσιας πρότασης για ΕΧΑΕ, τα κέρδη του ΟΤΕ και το ταμείο του μερίσματος και η Intralot που μάζεψε πάνω από 400 εκατ. ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ