Νέο θρίλερ με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Ποιες προϋποθέσεις βάζει η Αθήνα για το έργο

Σε πολιτικό θρίλερ εξελίσσεται η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου μετά το σφοδρό πόλεμο ανακοινώσεων μεταξύ ΑΔΜΗΕ και Κυπριακής Δημοκρατίας για το κόστος του έργου. Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός επιστρέφοντας εχθές από την Αμοργό συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για αυτό ακριβώς το θέμα.

Αφορμή για την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας και την ανταλλαγή δηλώσεων σε υψηλούς τόνους αποτέλεσε δημοσίευμα της κυπριακής ιστοσελίδας «Φιλελεύθερος» (philenews.com), με τίτλο «Αποκαλυπτικό: Κήρυξε πόλεμο ο ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο – Επιστολή βόμβα στη ΡΑΕΚ – Ετοιμάζεται για προσφυγή στη Δικαιοσύνη».

Το δημοσίευμα διέψευσε κατηγορηματικά ο ΑΔΜΗΕ, με ανακοίνωση του και υπογράμμισε ότι «αναγνωρίζει και διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025, και τίποτα περισσότερο όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του έργου (capex), και διαψεύδει την αυθαίρετη και αδιασταύρωτη πληροφορία του δημοσιεύματος περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των 1,9 δις €, του έργου, και το οποίο θα ανακτηθεί στο βάθος χρόνου των 35 ετών απόσβεσης που έχει προσδιοριστεί ρυθμιστικά».

Η σφοδρή επίθεση Χριστοδουλίδη

Εντύπωση παντως προκάλεσαν οι δηλώσεις του Κύπριου προέδρου και οι χαρακτηρισμοί με τους οποίους επιτέθηκε με σφοδρότητα στον ΑΔΜΗΕ σχολιάζοντας το δημοσίευμα και λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με τέτοιες επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρήσεις εκβιάζεται η Κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει. Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ και η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίξει μόνο τα συμφέροντα του κυπριακού λαού. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα προς τον επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ», είπε ο κ. Χριστοδουλίδης σχολιάζοντας το δημοσίευμα του «Φιλελεύθερου», αφήνοντας μάλιστα και αιχμές κατά του Έλληνα πρωθυπουργού υπονοώντας ότι άλλα είχαν συμφωνήσει στη Νέα Υόρκη προ ημερών: «να αναφέρω πρώτα ότι έχω ενημερωθεί από το πρωτοσέλιδο που έχετε αναφέρει. Να σημειώσω ότι για το συγκεκριμένο έργο υπάρχει πλήρης κατανόηση και συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στην Ελληνική και στην Κυπριακή Κυβέρνηση. Πρόσφατα στη Νέα Υόρκη συμφωνήσαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το πώς προχωρούμε πολύ συγκεκριμένα και, μάλιστα, εκδόθηκε και μια σχετική ανακοίνωση».

Οι δηλώσεις του κ. Χριστοδουλίδη ρίχνουν λάδι στη φωτιά παρά το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει πολλάκις τη βαρύτητα που δίνει το Μέγαρο Μαξίμου στο έργο — όχι μόνο ως ενεργειακό εγχείρημα, αλλά και ως πολιτικό μήνυμα σταθερότητας και περιφερειακής ισχύος στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Το blame game

Στο παρασκήνιο είναι προφανές ότι διεξάγεται ένα πρωτόγνωρο blame game που έχει να κάνει με το ποιος θα «χρεωθεί» το πολιτικό κόστος από το ενδεχόμενο μη υλοποίησης του έργου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί όπως λένε κυβερνητικά στελέχη να δίνει μεγάλη γεωστρατηγική σημασία στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Χθες λοιπόν μετά τον πόλεμο ανακοινώσεων μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε λεπτομερώς παρουσία της ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ.

Πρώτα το οικονομικό και μετά τα υπόλοιπα

Κυβερνητικές πηγές μιλώντας στο newsbomb διευκρίνιζαν τα ακόλουθα:

Οι σχέσεις Ελλάδας Κύπρου παραμένουν αδιατάρακτες ανεξάρτητα από τη εξέλιξη του έργου

Το έργο θα προχωρήσει εφόσον λυθούν οι οικονομοτεχνικές λεπτομέρειες

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η ελληνική πλευρά παραμένει στοχοπροσηλωμένη στην σοβαρότητα του έργου και δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση να διαταραχθούν οι σχέσεις Αθήνας - Λευκωσίας. Μάλιστα η Αθήνα είναι διατεθειμένη να εργαστεί προς την εύρεση μιας χρυσής τομής στα οικονομοτεχνικά ζητήματα που αποτελούν όπως λέμε το μήλο της έριδας. Όμως αν δεν λυθεί το οικονομικό ζήτημα τότε είναι όλα στον... αέρα.

Προϋπόθεση λοιπόν για να προχωρήσει το έργο είναι να λυθεί η οικονομική διαφορά.

Η πρόθεση της Αθήνας όπως υπενθυμίζουν κυβερνητικά στελέχη έχει διατυπωθεί με σαφήνεια πολλές φορές από τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και από τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Σταύρο Παπασταύρου.

Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί είναι η στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρη και οδήγησε σε ένα πρωτόγνωρο θρίλερ διαρροών σε κυπριακά ΜΜΕ.

Ρήγμα στις σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου

Σε κάθε περίπτωση το ρήγμα στις σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου είναι ανοιχτό και ουδείς μπορεί να γνωρίζει ποιες θα είναι οι γεωπολιτικές και όχι μόνο οικονομικές συνέπειες από το ενδεχόμενο να μην προχωρήσει το έργο. Όπως χαρακτηριστικά λένε αρκετοί διπλωματικοί αναλυτές η μόνη κερδισμένη από μια τέτοια εξέλιξη θα είναι η Άγκυρα. Το πάγωμα του καλωδίου θα επιφέρει το αποτέλεσμα που επιδιώκει η Τουρκία: τη ματαίωση του έργου - και μάλιστα χωρίς η ίδια να καταβάλει την οποιαδήποτε προσπάθεια.

Διαβάστε επίσης