Χριστοδουλίδης: «Οι σχέσεις με τον Έλληνα πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ»

Οι δεσμοί Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της κυπριακής με την ελληνική κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ενόσω φαίνεται ότι επικρατεί ακόμη αβεβαιότητα αναφορικά με τους όρους υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Όπως έπραξε και πριν από περίπου δύο εβδομάδες, στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι «όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων της ελληνικής με την κυπριακή κυβέρνηση, της σχέσης μου με τον Έλληνα πρωθυπουργό, θα απογοητευτούν», προσερχόμενος στο Συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος», στη Λεμεσό.

«Αυτό δίνει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα, για να αναφερθώ σε κάτι πολύ πρόσφατο, με αφορμή δείγματα γραφής της προηγούμενης εβδομάδας», ολοκλήρωσε ο επικεφαλής του κυπριακού κράτους.

