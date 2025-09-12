Παπασταύρου για Chevron: «Οι Αμερικανοί αναγνωρίζουν και ενισχύουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα»

«Όποιοι είχαν ιδέες ότι μπορούσαν να μπουν στην περιοχή μας, παίρνουν σαφές μήνυμα», υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος μετά το ενδιαφέρον των Chevron και HelleniQ Energy για έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα

Παπασταύρου για Chevron: «Οι Αμερικανοί αναγνωρίζουν και ενισχύουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα»
«Δεν πρέπει να ενθουσιαστούμε, θέλει συνέχεια και συνέπεια. Όμως, εάν επιβεβαιωθούν τα κοιτάσματα, η χώρα μας αλλάζει επίπεδο», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μετά το ενδιαφέρον των Chevron και HelleniQ Energy για έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Κάνοντας λόγο εκ νέου για μία μεγάλη εθνική επιτυχία, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι «οι Αμερικανοί αναγνωρίζουν και ενισχύουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» και προσέθεσε πως «όποιοι είχαν ιδέες ότι μπορούσαν να μπουν στην περιοχή μας, με παράνομα και ανυπόστατα μνημόνια, παίρνουν σαφές μήνυμα», σε σημερινή (12/09) συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Για τους Αμερικανούς είναι πολύ σημαντικό να μην καταλήξει όλη η δραστηριότητα στην Κίνα. Στο θέμα των ναυπηγείων, ευελπιστώ ότι σύντομα θα έχουμε καλά νέα», επεσήμανε ακόμη για τη σειρά επαφών του Τάκη Θεοδωρικάκου (Ανάπτυξης) και του Βασίλη Κικίλια (Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) με τους Αμερικανούς ομολόγους τους.

