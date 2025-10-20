Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε.

«Η Ε.Ε. πρέπει να αποτρέψει ενδεχόμενη παράκαμψη της απαγόρευσης εισαγωγής του ρωσικού φυσικού αερίου - Χαιρετίζουμε τη ρητή πρόβλεψη για τον αγωγό Turk Stream που μας προστατεύει από την καταστρατήγηση της απαγόρευσης»

Newsbomb

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου 

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο υφυπουργός, αρμόδιος για τα θέματα Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, συμμετείχαν στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Στα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν η πρόταση Κανονισμού REPowerEU για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία, ο ρόλος του εξηλεκτρισμού για μια ανταγωνιστική και καθαρή μετάβαση, καθώς και η ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας και της Μολδαβίας και η σημασία της ένταξής τους στην ενεργειακή αγορά της Ε.Ε.

Ο κ. Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε σχετικά: «Σήμερα, το κυρίαρχο σημείο σύγκλισης της Ε.Ε. και της Αμερικής στον τομέα της ενέργειας είναι η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και σε αυτή τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική, η πατρίδα μας διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Με στρατηγικές υποδομές, Ρεβυθούσα, FSRU, IGB και ενεργή ανάμειξη στον κάθετο διάδρομο. Στηρίζουμε τον κανονισμό REPowerEU, καθώς οδηγεί την Ευρώπη σε ενεργειακή ανεξαρτησία. Απαραίτητη η αυστηρή τήρησή του από όλους. Γι’ αυτό χαιρετίζουμε τη ρητή πρόβλεψη στον αγωγό Turk Stream που μας προστατεύει από την καταστρατήγηση του κανονισμού. Η Ευρώπη οφείλει να επενδύσει άμεσα σε ενεργειακές, διασυνοριακές διασυνδέσεις, καθώς η ενεργειακή ασφάλεια οφείλει να μεταφράζεται σε χαμηλότερες τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:13ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δηλώνονταν βοσκοτόπια χωρίς ζωικό κεφάλαιο ή έδρα στην Κρήτη και αγροτεμάχια στη Φλώρινα», κατέθεσε μάρτυρας

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο: Από τον Βιντσέντσο Περούτζια στους 4 «φαντομάδες» - Πώς γλίτωσε το «καταραμένο» διαμάντι

13:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με απόφαση Τσιάρα επί πλέον 10 εκατ. € στις Περιφέρειες για αποζημιώσεις λόγω ευλογιάς

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται – Δεν θα κάνουμε a priori επιθετική ενέργεια»

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 50χρονος εργολάβος - Έπεσε στο κενό από σκαλωσιά

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε.

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Δακτύλιος: Από σήμερα οι πολίτες εκδίδουν το νέο ειδικό σήμα για την περίοδο 2025 – 2026

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε τελειώνει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άφησε σημείωμα ότι θα αυτοκτονήσει και εξαφανίστηκε - Αίσιο τέλος για 36χρονο

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Πολυτελής τελετή χωρίς χιτζάμπ στο Ιράν: Ο γάμος κόρης στενού συμβούλου του Χαμενεΐ προκαλεί σάλο στο Ιράν - Με βαθύ ντεκολτέ η νύφη

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Πότε θα κλείσει ξανά για ένα μήνα - Πόσο αυξάνεται η τιμή του εισιτηρίου

12:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες μίλησαν με ανθρώπους μέσα στα όνειρά τους: Η απίστευτη ανακάλυψη

12:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έρευνες για το αν πυροβόλησε τρίτος - Έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης και γιατί «μπάζει» ο ισχυρισμός του 22χρονου

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Οργή και ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας - «Αβάσταχτη ταπείνωση για τη χώρα μας»

12:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς να συνδέσετε το κινητό σας τηλέφωνο στην τηλεόρασή σας: 3 βήματα που λειτουργούν με κάθε μάρκα

12:18ΥΓΕΙΑ

Ο ξηρός καρπός είναι πιο πλούσιος σε φυτικές ίνες από ένα φιστίκι και με περισσότερο κάλιο από μια μπανάνα

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: ΕΔΕ για το περιπολικό που μετέφερε ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ

12:04ΥΓΕΙΑ

Η γενετική θεραπεία μειώνει τη χοληστερόλη κατά σχεδόν 50% σε μια πρωτοποριακή μελέτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή εισβολή» στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

12:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έρευνες για το αν πυροβόλησε τρίτος - Έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης και γιατί «μπάζει» ο ισχυρισμός του 22χρονου

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχει Θεός; 62 Νομπελίστες λένε «ναι» - Το μπεστ-σέλερ που απαντάει στο θεμελιώδες ερώτημα και «σπάει ταμεία»

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

09:23ΕΛΛΑΔΑ

«Ήλθα να δώσω και όχι να λάβω εντολή»: Οι χειρισμοί Κόδριγκτον με Δεριγνί και Χέιδεν στη ναυμαχία στο Ναυαρίνο στις 20 Οκτωβρίου 1827 και η καταστροφή του τουρκικού στόλου

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια Τζιούφρε: «Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός» – Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Η στιγμή της χολιγουντιανής ληστείας που κάνει τον γύρο του κόσμου - «Αποτύχαμε» λένε οι Γάλλοι

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Ηλεία: Κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη και απείλησε να κάψει στο φούρνο τη γυναίκα του

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Σαϊεντολογία: Μέλος της αίρεσης αποκαλύπτει τη σκληρή τιμωρία που λαμβάνει όποιος «κάνει λάθη»

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στα τέλη Οκτωβρίου – Καλοκαίρι στην καρδιά του φθινοπώρου!

11:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το STAR δείχνει τα «δόντια» του στον ανταγωνισμό – Τα νούμερα του «Voice»

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός λειτουργίας Amazon, Snapchat και πολλές ακόμη εφαρμογές - Προβλήματα για χιλιάδες χρήστες

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Τα 8 ανεκτίμητα κοσμήματα που «έκαναν φτερά» - Το διαμαντένιο κολιέ και η μαργαριταρένια τιάρα, «σύμβολα» της Γαλλίας

10:51LIFESTYLE

Σοφία Πολυζωγοπούλου: Απαντά με αγωγή κατά του Απόστολου Λύτρα - Γιατί διεκδικεί 600.000 ευρώ

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Πολυτελής τελετή χωρίς χιτζάμπ στο Ιράν: Ο γάμος κόρης στενού συμβούλου του Χαμενεΐ προκαλεί σάλο στο Ιράν - Με βαθύ ντεκολτέ η νύφη

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπά ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ: «Είσαι άπιστη, μην το παίζεις θύμα»

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Χιλιάδες επιβάτες συνωστισμένοι στον σταθμό «Σύνταγμα» – «Πηγαίνουμε στη δουλειά σαν σαρδέλες»

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ