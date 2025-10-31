Λειψυδρία: Σε εφαρμογή τίθεται το σχέδιο «Εύρυτος» - Οι 7 πυλώνες του

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΥΔΑΠ, λόγω χαμηλής στάθμης των ταμιευτήρων, η Αττική θα ξεμείνει από νερό σε ενάμιση χρόνο, αφού ο Μόρνος και ο Εύηνος, οι αποθήκες νερού του νομού, εξατμίζονται εξαιτίας της κλιματικής κρίσης

Λειψυδρία: Σε εφαρμογή τίθεται το σχέδιο «Εύρυτος» - Οι 7 πυλώνες του
Η κυβέρνηση, με διαδικασίες fast track, ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο «Εύρυτος» για να θωρακίσει την υδροδότηση της Αττικής για τα επόμενα 30 χρόνια, καθώς ο κίνδυνος λειψυδρίας είναι άμεσος.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΥΔΑΠ, λόγω χαμηλής στάθμης των ταμιευτήρων, η Αττική θα ξεμείνει από νερό σε ενάμιση χρόνο, αφού ο Μόρνος και ο Εύηνος, οι αποθήκες νερού του νομού, εξατμίζονται εξαιτίας της κλιματικής κρίσης.

Το σχέδιο «Εύρυτος» φιλοδοξεί να φέρει νερό στις αθηναϊκές βρύσες από τον Τυμφρηστό και τα Άγραφα εκτρέποντας μερικώς τα ποτάμια Κρικελιώτης και Καρπενησιώτης. Το έργο βασίζεται στη μερική εκτροπή των ποταμών προς τον ταμιευτήρα του Ευήνου, εξασφαλίζοντας σταθερή παροχή 200 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού ετησίως. Επίσης, οι θύρες του αναχώματος θα ανήκουν και για να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα κατά τις εποχές που αυτά κατεβάζουν μεγάλες ποσότητες νερού.

Τα δύο ποτάμια βρίσκονται σε απρόσιτες από το οδικό δίκτυο περιοχές, ως εκ τούτου εκτός της σήραγγας, θα απαιτηθούν και οδικά έργα.

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤNews ο γενικός διευθυντής Ύδρευσης ΕΥΔΑΠ Γιώργος Καραγιάννης, η εκτροπή θα γίνει μέσω μιας υδραυλικής σήραγγας 11 χιλιομέτρων, η οποία θα καταλήγει στο φράγμα του Ευήνου. Δεν πρόκειται να γίνει καινούργιο φράγμα στην περιοχή.

Αυτό το οποίο δρομολογείται και μελετάται είναι μια μικρή υδρομάστευση μέσω ενός αναχώματος που θα δημιουργηθεί στην περιοχή, το οποίο θα υδρομαστεύει τις ποσότητες εκείνες που απαιτούνται, ώστε στη συνέχεια μέσω της υδραυλικής σήραγγας να φτάνουν στο φράγμα του Ευήνου, στη λεκάνη του φράγματος Ευήνου, από εκεί στο φράγμα του Μόρνου και από εκεί στην Αθήνα μέσω του υδραγωγείου Μόρνου.

«Πρακτικά θα χρειαστούμε το νερό αυτών των ποταμών μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όχι όλο το νερό», τόνισε ο Γ. Καραγιάννης.

Λειψυδρία: Οι 7 πυλώνες του σχεδίου

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, το σχέδιο βασίζεται σε επτά πυλώνες:

  1. Ενεργοποίηση γεωτρήσεων σε Μαυροσουβάλα, Ούγγρους και Βοιωτικό Κηφισό, με εκτιμώμενη συνεισφορά 150 εκατ. κυβικών μέτρων νερού ετησίως.
  2. Αγωγός ανύψωσης νερού στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ), για διασύνδεση με υποδομές αφαλάτωσης.
  3. Χερσαία μονάδα αφαλάτωσης, με δυναμικότητα 87,5 εκατ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο.
  4. Επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στην άρδευση, με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης σε γεωργικές περιοχές.
  5. Εκσυγχρονισμό θεσμικού πλαισίου που παραμένει αμετάβλητο από τη δεκαετία του ’80, για μεγαλύτερη ευελιξία και προσέλκυση νέων στελεχών.
  6. Κωδικοποίηση και εξυγίανση των 110 Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) που δεν υπάγονται στην ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ.
  7. Πρόγραμμα έργων σε νησιά και παραμεθόριες περιοχές, με 151 παρεμβάσεις ύψους 320 εκατ. ευρώ.

Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση του σχεδίου Εύρυτος θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο 2029, σε περίπου τέσσερα έτη από σήμερα, και 100 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του φράγματος του Μαραθώνα.

