Στα 92 της, η Joan Collins μοιάζει σαν να μην έχει περάσει μέρα από πάνω της

Η Joan Collins απαθανατίστηκε την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου σε έξοδο με τον σύζυγό της, Percy Gibson στο Beverly Hills και έμοιαζε πιο ανανεωμένη από ποτέ.

Η 92χρονη σταρ άφησε προσωρινά τις χαρακτηριστικές πλούσιες μπούκλες της και εμφανίστηκε με ένα λαμπερό ίσιο bob, το χαρακτηριστικό έντονο μακιγιάζ της και το κλασικό κόκκινο κραγιόν της.

Η θρυλική ηθοποιός της «Δυναστείας» έλαμπε με κρεμ pencil φούστα και ασορτί blazer, ολοκληρώνοντας το look με statement σκουλαρίκια και μακρύ χρυσό κολιέ.

Η Joan και ο 61χρονος Percy έδειχναν ερωτευμένοι, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου ενώ κατευθύνονταν στο «Mr. Chow» για ένα ρομαντικό δείπνο, γιορτάζοντας την 24η επέτειό τους.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2002 στο Claridge's Hotel στο Λονδίνο, με τον Percy να αποτελεί τον πιο μακροχρόνιο γάμο της - από τους πέντε που έχει κάνει συνολικά.

