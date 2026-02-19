Elvis Presley: 50 χρόνια μετά αποκαλύπτεται η ανεκπλήρωτη επιθυμία του

Το ανεκπλήρωτο όνειρο του «βασιλιά της ροκ εν ρολ»

Ανθή Κουρεντζή

Elvis Presley: 50 χρόνια μετά αποκαλύπτεται η ανεκπλήρωτη επιθυμία του

Ο Elvis Presley

AP
Ο Elvis Presley μπορεί να γνώρισε τεράστια επιτυχία, ωστόσο υπήρξε μία μεγάλη επιθυμία που δεν κατάφερε ποτέ να πραγματοποιήσει όσο ζούσε — μια παγκόσμια περιοδεία. Σχεδόν 50 χρόνια μετά τον θάνατό του, οι στενοί συνεργάτες του πιστεύουν πως υπάρχει ακόμη τρόπος να τιμηθεί αυτό το ανεκπλήρωτο όνειρο.

Στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «EPiC: Elvis Presley in Concert» στο Λος Άντζελες, στις 18 Φεβρουαρίου, άνθρωποι που βρέθηκαν στο πλευρό του «Βασιλιά» της ροκ εν ρολ μίλησαν για την ανεκπλήρωτη επιθυμία του.

Elvis Presley

Ο Elvis Presley / AP

Το φιλμ προσφέρει στο κοινό μια σπάνια ματιά στη μακρόχρονη παραμονή του στο Λας Βέγκας τη δεκαετία του ’70, μέσα από σπάνιο αρχείο και ανέκδοτες στιγμές από τα αρχεία της Graceland, φιλοδοξώντας να παρουσιάσει «την ιστορία από την δική του ματιά».

Ο στενός φίλος και πρώην μάνατζέρ του, Jerry Schilling, υπογράμμισε ότι ο Presley υπήρξε πρωτοπόρος — όχι μόνο στη μουσική, αλλά και στη δομή των residencies στο Λας Βέγκας. Η τεράστια και διαρκής απήχηση των εμφανίσεών του εκεί επιβεβαίωνε το καλλιτεχνικό του εκτόπισμα.

«Δεν είχε όρια — είτε μιλάμε για τις επιρροές του από rhythm and blues, gospel, country. Αγαπούσε να ερμηνεύει και έκανε αυτό που έκανε με μοναδικό τρόπο», ανέφερε στο People ο Schilling.

Ωστόσο, με το πέρασμα των χρόνων, ο Elvis άρχισε να αισθάνεται ότι χάνει τη δημιουργικότητά του. Όπως διευκρινίζει ο Schilling, δεν ήταν το Λας Βέγκας το πρόβλημα, αλλά το γεγονός ότι στις αρχές έως τα μέσα της δεκαετίας του ’70 ο τραγουδιστής επιθυμούσε έντονα να εμφανιστεί εκτός Ηνωμένων Πολιτειών — κάτι που τελικά δεν συνέβη ποτέ.

«Νομίζω ότι ήταν η απογοήτευσή του που περιοριζόταν μόνο στο Λας Βέγκας και δεν πήγαινε στην Αγγλία, δεν πήγαινε στην Ιαπωνία, όλα αυτά. Αγαπούσε ακόμη να εμφανίζεται εκεί, αλλά ήθελε να κάνει και όλα αυτά τα άλλα πράγματα», λέει ο Jerry Schilling.

Ο Baz Luhrmann, σκηνοθέτης του νέου ντοκιμαντέρ συναυλίας, μοιράζεται παρόμοια άποψη. Η παράσταση του Presley στο Λας Βέγκας ήταν «τεράστια», εξηγεί, επειδή ο καλλιτέχνης σχεδίασε το στήσιμο με γνώμονα διεθνείς χώρους.

Germany Friedberg Elvis Presley

Ο Elvis Presley / AP

«Το αξιοσημείωτο είναι ότι μετά την περίοδο που βρισκόταν στις ταινίες είπε: ‘Θα αποδείξω τι μπορώ να κάνω’», λέει ο Luhrmann για την αναγέννηση του Presley στα τέλη της δεκαετίας του ’60. «Και έτσι δημιούργησε μια τεράστια παράσταση σκεπτόμενος ότι θα πήγαινε στην Αγγλία με το σόου, στην Ιαπωνία με το σόου, θα έκανε περιοδεία».

«Αλλά έκανε περιοδεία μόνο στην Αμερική», προσθέτει ο Luhrmann. «Και το έκανε ξανά και ξανά. Δεν καταλάβαινε γιατί. Ήταν σαν ένα πουλί που χτυπάει το κεφάλι του σε γυάλινο τείχος».

Ένα όμορφο στοιχείο για το ντοκιμαντέρ είναι ότι EPiC: Elvis Presley in Concert έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό και προσμονή σε όλο τον κόσμο, ακριβώς όπως ο Presley ήθελε όσο ζούσε.

«Αυτή είναι ουσιαστικά η παγκόσμια περιοδεία που ο Elvis δεν έκανε ποτέ, και νομίζω ότι είναι υπέροχο», λέει ο Luhrmann.

Elvis Presley

Ο Elvis Presley / AP

«Έχω δει ήδη κοινό να σηκώνεται όρθιο στην Αγγλία, οπότε παίζει σαν να είναι εκεί. Θα παίξει στην Ιαπωνία», προσθέτει. «Θα “παίξει” σε χώρες σε όλο τον κόσμο αυτό το Σαββατοκύριακο στο IMAX, και οι θεατές συμπεριφέρονται σαν να βρίσκονται σε συναυλία».

Το EPiC: Elvis Presley in Concert κάνει πρεμιέρα σε κινηματογράφους IMAX στις 20 Φεβρουαρίου και θα φτάσει στο κοινό παγκοσμίως στις 27 Φεβρουαρίου.

