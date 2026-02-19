Πάτρα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού - Συνελήθησαν 43 άτομα

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για την υπόθεση περιλαμβάνονται ονόματα πασίγνωστων Πατρινών

Newsbomb

Πάτρα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού - Συνελήθησαν 43 άτομα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σαν «βόμβα» έσκασε στην Πάτρα, η είδηση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε παράνομο στοιχηματισμό.

Τα μέλη της οργάνωσης ξεπερνούν τα 40 και περιλαμβάνονται στην ογκοδέσταστη δικογραφία που βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης. Τα μέλη του κυκλώματος δρούσαν από το 2020 αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος σε βάρος εταιρειών διαδικτυακού στοιχήματος που εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ονόματα πασίγνωστων Πατρινών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών εξαρθρώθηκε πολυπληθής και επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από 43 ημεδαπούς, η οποία δραστηριοποιούνταν κατ’ εξακολούθηση στη διάπραξη διακεκριμένων περιπτώσεων απάτης σε βάρος εταιρειών παροχής διαδικτυακού στοιχηματισμού.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για – κατά περίπτωση αδικήματα – της συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης με συνολική ζημία άνω των 120.000 ευρώ, της πλαστογραφίας, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων και της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

patra.jpg

Όπως προέκυψε από την ενδελεχή και πολύμηνη προανακριτική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές του έτους 2020, έχοντας αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει το 1.500.000 ευρώ.

Η οργάνωση είχε αναπτύξει ιεραρχική δομή με κάθετη διοίκηση και διακριτούς ρόλους (αρχηγικά και ανώτερα μέλη, στρατολογητές, ταυτοποιητές, διαχειριστές και υποστηρικτικά πρόσωπα), καθώς και οργανωμένη «εφοδιαστική αλυσίδα» για την εξασφάλιση ταυτοτήτων, τηλεφωνικών συνδέσεων και τραπεζικών λογαριασμών.

Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν απατηλές πρακτικές διαδικτυακού στοιχηματισμού, γνωστές ως «bonusabuse» και «arbitragebetting», αξιοποιώντας μεγάλο αριθμό παρένθετων λογαριασμών. Συγκεκριμένα, προχωρούσαν σε μαζικές εγγραφές σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες στοιχηματικών εταιρειών, χρησιμοποιώντας στοιχεία ταυτότητας τρίτων προσώπων που προμηθεύονταν έναντι αμοιβής, δημιουργώντας την ψευδή εντύπωση μοναδικών χρηστών, με σκοπό την καταχρηστική είσπραξη χρηματικών bonus και τη διασφάλιση σίγουρου κέρδους μέσω συνδυαστικών στοιχημάτων.

Τα παράνομα έσοδα νομιμοποιούνταν μέσω τριγωνικών τραπεζικών συναλλαγών, αγοραπωλησιών ακινήτων και οχημάτων, καθώς και μέσω ίδρυσης επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

patra1.jpg

Για τη διακρίβωση της δράσης της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε εκτενής ανάλυση και διασταύρωση στοιχείων από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, τραπεζικά ιδρύματα και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκε μεγάλος αριθμός παρένθετων στοιχηματικών λογαριασμών.

patra2.jpg

Την 19-02-2026, κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών, πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες κατ’ οίκον έρευνες σε οικίες αρχηγικών και ανώτερων μελών, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 19.645 ευρώ σε μετρητά,
  • Περισσότερες από-700- ιδιόχειρες σημειώσεις με στοιχεία παρένθετων λογαριασμών,
  • περισσότερες από – 500 – κάρτες SIM,
  • περισσότερα από -200- κινητά τηλέφωνα,
  • -5- πολυτελή οχήματα,
  • ένα δίκυκλο τύπου scooter και
  • πολυτελή ρολόγια».
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:22LIFESTYLE

Στα 92 της, η Joan Collins μοιάζει σαν να μην έχει περάσει μέρα από πάνω της

23:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – Πλζέν 2-1: Το γύρισε μόνος του ο Τετέι | Δύο γκολ στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του!

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Διδυμότειχο: Εκτός λειτουργίας η νότια είσοδος λόγω πλημμυρών

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία μπλοκάρει τις ΗΠΑ από τη χρήση βάσεων της RAF για πλήγματα στο Ιράν - Η απάντηση Τραμπ

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκε στο πένθος το Ρέθυμνο με τον θάνατο 27χρονου εκπαιδευτικού

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης για Καισαριανή: Αναφορές ότι υπάρχει ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών, όχι μόνο αυτές που είδαμε

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βρέθηκε ακέφαλο πτώμα σε θαμνώδη έκταση κοντά στη Φλωρεντία -Πρόκειται για 44χρονη Γερμανίδα

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Πιθανό να αγωνιστεί στον τελικό με ειδικό νάρθηκα ο Μιλουτίνοφ

22:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Νέα ένταση Κωνσταντοπούλου-Καιρίδη:Στα πούπουλα μεγαλώσατε - Μην παριστάνετε την αντιστασιακή

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 20 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Είμαι απλά ένας απόφοιτος Λυκείου», είπε ο Τζιωρτζιώτης - Οι δύο μελέτες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την τραγωδία

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση διάσωσης των 2 ορειβατών στον Παρνασσό

22:32ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται νέα κακοκαιρία: Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και αφρικανική σκόνη - Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας

22:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Θέλτα: Τα highlights του αγώνα της Τούμπας για τα playoffs του Europa League

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Στη Σούδα για ανεφοδιασμό το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Παρνασσός: Εντοπίστηκαν οι 2 ορειβάτες - Σε εξέλιξη η επιχείρηση μεταφοράς τους

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: «Είναι πολύ λυπηρό και κακό για την βασιλική οικογένεια»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 19/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.800.000 ευρώ

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Τσακώθηκαν Μακρόν - Μελόνι: «Να μη σχολιάζει ό,τι συμβαίνει στους άλλους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: Ο τρόμος στα μάτια του

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Σπαράζουν οι γονείς των εργατών - «Μου το φάγανε το παλικάρι μου»

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Σε ποια περιοχή θα κλείσουν αύριο, Παρασκευή, μετά την πρώτη ώρα

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 20 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στη Λεωφόρο Φυλής - Εγκλωβισμένοι οδηγοί λόγω έργων στην Αττική Οδό

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά Νέας Δημοκρατίας - ΠΑΣΟΚ - Η γνώμη των πολιτών για Τσίπρα - Καρυστιανού

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Παρνασσός: Εντοπίστηκαν οι 2 ορειβάτες - Σε εξέλιξη η επιχείρηση μεταφοράς τους

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση διάσωσης των 2 ορειβατών στον Παρνασσό

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Είμαι απλά ένας απόφοιτος Λυκείου», είπε ο Τζιωρτζιώτης - Οι δύο μελέτες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την τραγωδία

16:32ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για θητεία: «Παριστάνουν τους στρατιώτες και παριστάνουμε ότι εκπαιδεύονται, αυτό το παραμύθι πρέπει να πάρει τέλος! Έχουμε ζωντανή απειλή 10 φορές μεγαλύτερή μας»

21:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού - Διακινούσαν τεράστια «μαύρα» ποσά και κυκλοφορούσαν με πολυτελή αυτοκίνητα

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκε στο πένθος το Ρέθυμνο με τον θάνατο 27χρονου εκπαιδευτικού

20:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: Θα με είχαν σκοτώσει χωρίς τα ΜΑΤ

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Ύδρα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στο νησί - Τι αναφέρουν στο Newsbomb κάτοικοι

11:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με σπασμένα φρένα η Κατερίνα Καινούργιου – «Χτυπά» 20άρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ