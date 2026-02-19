Πάτρα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού - Συνελήθησαν 43 άτομα

Σαν «βόμβα» έσκασε στην Πάτρα, η είδηση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε παράνομο στοιχηματισμό.

Τα μέλη της οργάνωσης ξεπερνούν τα 40 και περιλαμβάνονται στην ογκοδέσταστη δικογραφία που βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης. Τα μέλη του κυκλώματος δρούσαν από το 2020 αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος σε βάρος εταιρειών διαδικτυακού στοιχήματος που εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ονόματα πασίγνωστων Πατρινών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών εξαρθρώθηκε πολυπληθής και επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από 43 ημεδαπούς, η οποία δραστηριοποιούνταν κατ’ εξακολούθηση στη διάπραξη διακεκριμένων περιπτώσεων απάτης σε βάρος εταιρειών παροχής διαδικτυακού στοιχηματισμού.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για – κατά περίπτωση αδικήματα – της συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης με συνολική ζημία άνω των 120.000 ευρώ, της πλαστογραφίας, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων και της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όπως προέκυψε από την ενδελεχή και πολύμηνη προανακριτική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές του έτους 2020, έχοντας αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει το 1.500.000 ευρώ.

Η οργάνωση είχε αναπτύξει ιεραρχική δομή με κάθετη διοίκηση και διακριτούς ρόλους (αρχηγικά και ανώτερα μέλη, στρατολογητές, ταυτοποιητές, διαχειριστές και υποστηρικτικά πρόσωπα), καθώς και οργανωμένη «εφοδιαστική αλυσίδα» για την εξασφάλιση ταυτοτήτων, τηλεφωνικών συνδέσεων και τραπεζικών λογαριασμών.

Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν απατηλές πρακτικές διαδικτυακού στοιχηματισμού, γνωστές ως «bonusabuse» και «arbitragebetting», αξιοποιώντας μεγάλο αριθμό παρένθετων λογαριασμών. Συγκεκριμένα, προχωρούσαν σε μαζικές εγγραφές σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες στοιχηματικών εταιρειών, χρησιμοποιώντας στοιχεία ταυτότητας τρίτων προσώπων που προμηθεύονταν έναντι αμοιβής, δημιουργώντας την ψευδή εντύπωση μοναδικών χρηστών, με σκοπό την καταχρηστική είσπραξη χρηματικών bonus και τη διασφάλιση σίγουρου κέρδους μέσω συνδυαστικών στοιχημάτων.

Τα παράνομα έσοδα νομιμοποιούνταν μέσω τριγωνικών τραπεζικών συναλλαγών, αγοραπωλησιών ακινήτων και οχημάτων, καθώς και μέσω ίδρυσης επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Για τη διακρίβωση της δράσης της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε εκτενής ανάλυση και διασταύρωση στοιχείων από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, τραπεζικά ιδρύματα και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκε μεγάλος αριθμός παρένθετων στοιχηματικών λογαριασμών.

Την 19-02-2026, κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών, πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες κατ’ οίκον έρευνες σε οικίες αρχηγικών και ανώτερων μελών, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: