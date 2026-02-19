Ολυμπιακός: Πιθανό να αγωνιστεί στον τελικό με ειδικό νάρθηκα ο Μιλουτίνοφ

Νέα δεδομένα αναφορικά με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος έχει υποστεί κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως χάνει δεδομένα τον τελικό Κυπέλλου με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό AKTOR που θα διεξαχθεί το Σάββατο (21/2) στις 20:00. Όπως διαρρέει από τους «ερυθρόλευκους», ο παίκτης έχει έντονη επιθυμία να αγωνιστεί. Έτσι περιμένουν ειδικό νάρθηκα με τον οποίο θα προπονηθεί την Παρασκευή. Αν δεν πονάει, τότε είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να παίξει.Σε κάθε περίπτωση, το διάστημα απουσίας του μετά τον τελικό, υπολογίζεται περίπου στον 1 με 1,5 μήνα.

