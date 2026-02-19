Βυθίστηκε στο πένθος το Ρέθυμνο με τον θάνατο 27χρονου εκπαιδευτικού

Η τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου και ο Τύρναβος πενθούν για την ξαφνική απώλεια του 27χρονου δασκάλου Θοδωρή Ζαμπόγια, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στην Κρήτη.

Ο εκπαιδευτικός, που υπηρετούσε στο δημοτικό σχολείο Ρουσσοσπιτίου, δεν εμφανίστηκε στην εργασία του την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, προκαλώντας την ανησυχία φίλων και συναδέλφων του.

