Η viral αντίδραση της Σακίρα όταν είδε φωτογραφία του πρώην της, Ζεράρ Πικέ, σε συναυλία της

Η Σακίρα δεν μπόρεσε να κρύψει τον τρόμο της όταν κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Ελ Σαλβαδόρ, είδε θαυμαστή της να κρατά χαρτόνι ζωγραφισμένο με το ομοίωμα πρώην συντρόφου της, Ζεράρ Πικέ.

Η 49χρονη σταρ τραγουδούσε ένα από τα hits της ανάμεσα στο κοινό, όταν ξαφνικά το βλέμμα της «πάγωσε». Στο βίντεο, η Κολομβιανή τραγουδίστρια φαίνεται να χαιρετά τους θαυμαστές της, πριν τα μάτια της ανοίξουν διάπλατα και κάνει ένα βήμα πίσω, φανερά σοκαρισμένη.

Ο λόγος για την αντίδρασή της αποκαλύφθηκε γρήγορα: ένας φανατικός θαυμαστής είχε φέρει ένα τρομακτικό ομοίωμα του Πικέ με κόκκινα μάτια και κέρατα διαβόλου.

#HCHEntretenimiento | ?Durante el concierto en El Salvador, Shakira reaccionó de forma espontánea al ver una imagen de su ex pareja, el exfutbolista Gerard Piqué, mostrada por un fan entre el público. ?? pic.twitter.com/jWExqYR5gv — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) February 18, 2026

Οι θαυμαστές δεν έχασαν χρόνο να σχολιάσουν στα social media: «Υπάρχουν όρια, είναι ο πατέρας των παιδιών της!», έγραψε ένας χρήστης στο «X».

Η Σακίρα δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της απέναντι στο ομοίωμα του πρώην της, φωνάζοντας αστεία «Κρατήστε αυτόν τον δαίμονα μακριά μου», ενώ τα μάτια της τα έλεγαν όλα.

Η Σακίρα και ο Ζεράρ Πικέ / AP

Η 49χρονη ερμηνεύτρια είχε ανακοινώσει τον χωρισμό της με τον πρώην σταρ της Barcelona, Ζεράρ Πικέ τον Ιούνιο του 2022, ύστερα από 11 χρόνια σχέσης, εξαιτίας φημών περί απιστίας. Το πρώην ζευγάρι έχει δύο γιους, το 12χρονο Μίλαν και τον 10χρονο Σάσα.

