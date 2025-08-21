Η Σακίρα αναδεικνύει το σώμα της φορώντας ένα μεταλλικό ροζ μπικίνι σε παραλία του Μεξικού

Εντυπωσίασε για άλλη μια φορά η Σακίρα με το απίστευτο σώμα της.

Η 48χρονη καλλονή βρέθηκε αυτήν την εβδομάδα στο Κάμπο του Μεξικού, για μια χαλαρωτική απόδραση. Η κολομβιανή τραγουδίστρια έδειξε το γυμνασμένο κορμί της φορώντας ένα μεταλλικό ροζ μπικίνι, ενώ φάνηκε να ξαπλώνει στην άμμο και να διαλογίζεται.

Δείτε φωτογραφίες:

Η 48χρονη τραγουδίστρια απολαμβάνει ένα σύντομο διάλειμμα από την παγκόσμια περιοδεία της «Las Mujeres Ya No Lloran», ενώ αναμένεται η επιστροφή της στις 23 Αυγούστου για μια συναυλία στο Μοντερέι, Nuevo León στο Μεξικό.

