Η Σακίρα αναδεικνύει το σώμα της φορώντας ένα μεταλλικό ροζ μπικίνι σε παραλία του Μεξικού
Η 48χρονη καλλονή βρέθηκε αυτήν την εβδομάδα στο Κάμπο του Μεξικού, για μια χαλαρωτική απόδραση
Εντυπωσίασε για άλλη μια φορά η Σακίρα με το απίστευτο σώμα της.
Η 48χρονη καλλονή βρέθηκε αυτήν την εβδομάδα στο Κάμπο του Μεξικού, για μια χαλαρωτική απόδραση. Η κολομβιανή τραγουδίστρια έδειξε το γυμνασμένο κορμί της φορώντας ένα μεταλλικό ροζ μπικίνι, ενώ φάνηκε να ξαπλώνει στην άμμο και να διαλογίζεται.
Η 48χρονη τραγουδίστρια απολαμβάνει ένα σύντομο διάλειμμα από την παγκόσμια περιοδεία της «Las Mujeres Ya No Lloran», ενώ αναμένεται η επιστροφή της στις 23 Αυγούστου για μια συναυλία στο Μοντερέι, Nuevo León στο Μεξικό.
