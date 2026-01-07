Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε λερωμένα πιάτα τη νύχτα στον νεροχύτη

Τα περισσότερα βακτήρια συσσωρεύονται στους νεροχύτες και τις βρύσες της κουζίνας, έδειξε μία μελέτη του 2019. Τα υπολείμματα ωμής τροφής, καθώς και το υγρό περιβάλλον, μετατρέπουν τον νεροχύτη σε επικίνδυνο έδαφος αναπαραγωγής μικροβίων.

Οι επιστήμονες βρήκαν έναν τεράστιο αριθμό βακτηρίων: E.coli, Staphylococcus, Klebsiella και άλλα.

Μπορούν να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση, πράγμα που σημαίνει ότι τα πιάτα που μένουν πίσω καταλήγουν στην παρέα δυνητικά επικίνδυνων επισκεπτών. Ακόμη και ένα συνηθισμένο βρώμικο πιάτο μετατρέπεται σε ιδανικό μέρος για τον πολλαπλασιασμό των μικροβίων.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από το νερό. Εάν βάλετε τις πλάκες σε ζεστό νερό, τα βακτήρια αισθάνονται σαν στο σπίτι τους και αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται ενεργά. Και ακόμα κι αν τα αφήσετε στεγνά, χωρίς νερό, αυτό δεν αποτελεί εγγύηση ασφάλειας - τα μικρόβια μπορούν να περιμένουν τη νύχτα και να συνεχίσουν να «καταλαμβάνουν την κουζίνα» το πρωί.

Ακόμα κι αν πλένετε καλά τα πιάτα, υπάρχει μικρή πιθανότητα να αφαιρέσετε όλους τους επικίνδυνους μικροοργανισμούς. Μελέτες δείχνουν ότι το τακτικό πλύσιμο των χεριών ή του πλυντηρίου πιάτων δεν αντιμετωπίζει πάντα το E. coli και τη σαλμονέλα.

Αλλά οι κίνδυνοι δηλητηρίασης μπορούν να μειωθούν εάν πρώτα ζεματίσετε τα πιάτα με νερό. Θα πρέπει όμως να είστε προσεκτικοί, γιατί λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας, τα πιάτα μπορεί να σπάσουν.

Γενικά, καλύτερα να μην αναβάλλετε το πλύσιμο για αύριο. Όσο πιο γρήγορα αφαιρείτε τα πιάτα, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες τα μικρόβια να κάνουν «διακοπές» στο νεροχύτη σας.

Εάν τα πιάτα εξακολουθούν να περιμένουν στα φτερά, απολυμάνετε τακτικά τον νεροχύτη: πρώτα με σαπούνι, μετά με σπρέι με αντιβακτηριακό παράγοντα ή με χλώριο και μην ξεπλύνετε αμέσως - αφήστε το προϊόν να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερα βακτήρια.