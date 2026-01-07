Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε λερωμένα πιάτα τη νύχτα στον νεροχύτη

Μην τα αφήνετε για αύριο

Newsbomb

Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε λερωμένα πιάτα τη νύχτα στον νεροχύτη
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα περισσότερα βακτήρια συσσωρεύονται στους νεροχύτες και τις βρύσες της κουζίνας, έδειξε μία μελέτη του 2019. Τα υπολείμματα ωμής τροφής, καθώς και το υγρό περιβάλλον, μετατρέπουν τον νεροχύτη σε επικίνδυνο έδαφος αναπαραγωγής μικροβίων.

Οι επιστήμονες βρήκαν έναν τεράστιο αριθμό βακτηρίων: E.coli, Staphylococcus, Klebsiella και άλλα.

Μπορούν να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση, πράγμα που σημαίνει ότι τα πιάτα που μένουν πίσω καταλήγουν στην παρέα δυνητικά επικίνδυνων επισκεπτών. Ακόμη και ένα συνηθισμένο βρώμικο πιάτο μετατρέπεται σε ιδανικό μέρος για τον πολλαπλασιασμό των μικροβίων.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από το νερό. Εάν βάλετε τις πλάκες σε ζεστό νερό, τα βακτήρια αισθάνονται σαν στο σπίτι τους και αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται ενεργά. Και ακόμα κι αν τα αφήσετε στεγνά, χωρίς νερό, αυτό δεν αποτελεί εγγύηση ασφάλειας - τα μικρόβια μπορούν να περιμένουν τη νύχτα και να συνεχίσουν να «καταλαμβάνουν την κουζίνα» το πρωί.

Ακόμα κι αν πλένετε καλά τα πιάτα, υπάρχει μικρή πιθανότητα να αφαιρέσετε όλους τους επικίνδυνους μικροοργανισμούς. Μελέτες δείχνουν ότι το τακτικό πλύσιμο των χεριών ή του πλυντηρίου πιάτων δεν αντιμετωπίζει πάντα το E. coli και τη σαλμονέλα.

Αλλά οι κίνδυνοι δηλητηρίασης μπορούν να μειωθούν εάν πρώτα ζεματίσετε τα πιάτα με νερό. Θα πρέπει όμως να είστε προσεκτικοί, γιατί λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας, τα πιάτα μπορεί να σπάσουν.

Γενικά, καλύτερα να μην αναβάλλετε το πλύσιμο για αύριο. Όσο πιο γρήγορα αφαιρείτε τα πιάτα, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες τα μικρόβια να κάνουν «διακοπές» στο νεροχύτη σας.

Εάν τα πιάτα εξακολουθούν να περιμένουν στα φτερά, απολυμάνετε τακτικά τον νεροχύτη: πρώτα με σαπούνι, μετά με σπρέι με αντιβακτηριακό παράγοντα ή με χλώριο και μην ξεπλύνετε αμέσως - αφήστε το προϊόν να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερα βακτήρια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:44ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Δυσαρέσκεια από τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη Λάρισα - Κρίσιμη συνέλευση για τα επόμενα βήματά τους

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε βάρος του 16χρονου - Θα απολογηθεί την Παρασκευή

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιάνης Βαρουφάκης: Η απάντηση του για τις αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις του για χρήση ναρκωτικών

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες από ρωσική επίθεση σε λιμάνια της Οδησσού - Βίντεο

18:25WHAT THE FACT

Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε λερωμένα πιάτα τη νύχτα στον νεροχύτη

18:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγρότες - Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση: Στα 8,5 λεπτά/kWh το ρεύμα, επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

18:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Βαράτε ρε, βαράτε. Δεν σπάμε»

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου για αύριο για δρομολόγια από Ραφήνα για Άνδρο, Τήνο, Μύκονο

18:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Ό,τι δώσαμε, δώσαμε στους αγρότες, δείξαμε κάτι παραπάνω από ανοχή - Τραβάνε το σκοινί»

18:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Διαφωνίες εντός των Ρεπουμπλικανών για τη Γροιλανδία - «Δεν νομίζω ότι μιλάει κανείς για χρήση στρατιωτικής ισχύος» λέει ο πρόεδρος της Βουλής

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός υπουργός Ενέργειας: «Επ' αόριστον» στα χέρια της Ουάσινγκτον οι πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας

17:53LIFESTYLE

Τόμι Λι Τζόουνς: «Συντετριμμένος» από τον θάνατο της κόρης του - Η πρώτη εμφάνισή του μετά την τραγωδία

17:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Κάθε Τρίτη με τον Μόρι» από 23 Ιανουαρίου στο θέατρο Ιλίσσια

17:46LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα του 17χρονου, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Τετραμερής συνάντηση για το ουκρανικό στην Κύπρο

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛ.ΑΣ έστειλε στον εισαγγελέα το βίντεο του Βαρουφάκη που παραδέχεται πως έχει πάρει ecstacy

17:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Την Τετάρτη 14/1 τα προημιτελικά του θεσμού

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Πλάνα ασφαλείας θέλουν την ιδιοκτήτρια να φεύγει από τη φωτιά με την ταμειακή αγκαλιά

17:29ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που αμερικανοί στρατιώτες καταλαμβάνουν το δεξαμενόπλοιο «Sophia» στην Καραϊβική - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:46LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια 2026: Βούτηξε για τον σταυρό πριν την ώρα του και ο ιερέας ακύρωσε την εκκίνηση - Βίντεο

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Ζητώ συγγνώμη, το παιδί μου θα πληρώσει», λέει η μάνα του 16χρονου που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο

18:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Βαράτε ρε, βαράτε. Δεν σπάμε»

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που γυναίκα αστυνομικός πυροβολεί στον αέρα σε γλέντι - Ερευνούν το περιστατικό οι Αρχές

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Ο σύζυγός της αποκάλυψε την αιτία θανάτου της σταρ του κινηματογράφου

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛ.ΑΣ έστειλε στον εισαγγελέα το βίντεο του Βαρουφάκη που παραδέχεται πως έχει πάρει ecstacy

14:44ΚΟΣΜΟΣ

«Βίβλος» αποκαλύπτει χρονοδιάγραμμα για την τελευταία ημέρα της ανθρωπότητας πριν τη θεϊκή κρίση

18:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Ό,τι δώσαμε, δώσαμε στους αγρότες, δείξαμε κάτι παραπάνω από ανοχή - Τραβάνε το σκοινί»

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Η πρώτη αντίδραση για την κατάσχεση του ρωσικού δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέες στρατιωτικές ενέργειες Τραμπ: Κατάληψη δύο πετρελαιοφόρων σε Καραϊβική και Βόρειο Ατλαντικό - Βίντεο

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Συγκίνησε τον Βόλο η 9χρονη Αποστολία που βούτηξε στα παγωμένα νερά για τον σταυρό

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Καταδίωξη στον Βόρειο Ατλαντικό: Οι ΗΠΑ κατέλαβαν ρωσικό τάνκερ - Η στιγμή που επιβιβάζονται οι αμερικανικές δυνάμεις

14:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εντολή από Άρειο Πάγο στους Εισαγγελείς: «Παρακαλείσθε για άμεση παρέμβαση μαζί με αστυνομία όπου οι αγρότες κλείνουν την κυκλοφορία»

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Ευχάριστα νέα για τον Λάμπρο Θεοτοκάτο - Αποσωληνώθηκε σε κλινική των Παρισίων

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου για αύριο για δρομολόγια από Ραφήνα για Άνδρο, Τήνο, Μύκονο

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος μεγιστάνας νεκρός σε συντριβή ελικοπτέρου - Μπλέχτηκε σε καλώδια

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ