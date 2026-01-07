Απαγορευτικό απόπλου για αύριο για δρομολόγια από Ραφήνα για Άνδρο, Τήνο, Μύκονο

Απαγορευτικό απόπλου θα ισχύσει αύριο, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, για τα δρομολόγια από τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, καθώς και για τα αντίστοιχα δρομολόγια επιστροφής προς τη Ραφήνα, λόγω πρόβλεψης για ισχυρούς ανέμους.

Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του πλοίου «Θεολόγος Π.», με προγραμματισμένη αναχώρηση στις 07:50 από τη Ραφήνα προς Άνδρο – Τήνο – Μύκονο, καθώς και το δρομολόγιο επιστροφής του από τη Μύκονο στις 13:45.

Παράλληλα, ακυρώνονται και τα δρομολόγια του πλοίου «Andros Queen», τόσο από τη Μύκονο στις 07:35 προς Τήνο – Άνδρο – Ραφήνα, όσο και από τη Ραφήνα στις 17:30 προς Άνδρο – Τήνο – Μύκονο.

Ερωτηματικό για τα δρομολόγια από Πειραιά

Σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά προς Τήνο και Μύκονο, μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση. Νεότερη ενημέρωση αναμένεται εντός της ημέρας.

Οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις και να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ναυτιλιακές εταιρείες για περαιτέρω πληροφορίες.