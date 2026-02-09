Ατύχημα για τη Σακίρα σε live: Γλίστρησε και έπεσε ενώ τραγουδούσε - Τρόμαξε το κοινό - Βίντεο

Μία άτυχη στιγμή είχε η Σακίρα σε live εμφάνισή της στο Σαν Σαλβαδόρ, το βράδυ του Σαββάτου (7/2), όταν γλίστρησε και έπεσε προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές της.

Η Κολομβιανή σταρ τραγουδούσε το «Si Te Vas», όταν ξαφνικά το δεξί της πόδι γύρισε απότομα καθώς περπατούσε. Η Σακίρα έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο πλάι, στηριζόμενη στον αγκώνα της, παρασύροντας μαζί και το μικρόφωνο.

Shakira suffers nasty fall on stage while performing live in El Salvador on her world tour https://t.co/2W8i5xhsPG — Daily Mail US (@Daily_MailUS) February 9, 2026

Για λίγα δευτερόλεπτα σταμάτησε να τραγουδά, με το κοινό να βγάζει επιφωνήματα αγωνίας.

Ωστόσο, ως απόλυτη επαγγελματίας, σηκώθηκε γρήγορα και συνέχισε κανονικά το κομμάτι, με τη μπάντα της να μην χάνει ρυθμό και τον κιθαρίστα της να την εμψυχώνει.

Shakira'nın El Salvador konserinde ayağının kayarak sahnede yere düştüğü anlar... pic.twitter.com/zILZEdU60U — MEGA MAG ? (@MEGA_MAG__) February 9, 2026

Παίρνοντας το περιστατικό με χιούμορ, η Σακίρα ανέβασε αργότερα το βίντεο στα Instagram Stories της, γράφοντας στα ισπανικά: «Μην ανησυχείτε, είμαι φτιαγμένη από λάστιχο χαχα».

Η εμφάνιση ήταν μέρος της παγκόσμιας περιοδείας Las Mujeres Ya No Lloran («Οι γυναίκες δεν κλαίνε πια»), ενώ το live στο Σαν Σαλβαδόρ ήταν το πρώτο της στην πόλη.

Η περιοδεία συνεχίζεται με επόμενο σταθμό το Μεξικό και ολοκληρώνεται στο Άμπου Ντάμπι στις 4 Απριλίου.

Watch the moment Shakira suffers nasty fall on stage after twisting her ankle https://t.co/EyaEepCq5b — The Sun (@TheSun) February 9, 2026

Η περιοδεία, που ξεκίνησε πέρυσι, αναδείχθηκε η μεγαλύτερη γυναικεία περιοδεία του 2025 τόσο σε έσοδα όσο και σε πωλήσεις εισιτηρίων. Βασίζεται στο ομώνυμο άλμπουμ της, το οποίο περιλαμβάνει και το πολυσυζητημένο «diss track» για τον πρώην σύντροφό της, Ζεράρ Πικέ.

