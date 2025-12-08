Ένοπλες Δυνάμεις: Νέα ΚΥΑ για διανυκτέρευση φαρμακείων και κατ’ οίκον φάρμακα υψηλού κόστους

Με την υπογραφή των υφυπουργών Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θανάση Πετραλιά, και τη δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 6479/2025), τίθεται σε ισχύ ένα νέο πλαίσιο για τη διανυκτέρευση των στρατιωτικών φαρμακείων και την κατ' οίκον λήψη φαρμάκων υψηλού κόστους από το εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό και τα προστατευόμενα μέλη του.

Οι νέες ρυθμίσεις αποτελούν μέρος της ευρύτερης μεταρρυθμιστικής «Ατζέντας 2030» και αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις ευάλωτες ομάδες.

Όπως είχε τονίσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την παρουσίαση του σχετικού νόμου: «Στόχος είναι να αποκτήσουν οι ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις που θα έχουμε ποτέ στην ιστορία της Πατρίδας μας, τις καλύτερες υπηρεσίες υγείας».

Πώς λειτουργούν τα εφημερεύοντα φαρμακεία

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία αποτελείται από επτά άρθρα, καθορίζει με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο λειτουργίας:

Καθορίζεται πλέον η εκ περιτροπής διανυκτέρευση των στρατιωτικών φαρμακείων ανά 4 ημέρες.

Το πρόγραμμα και τα κριτήρια της διανυκτέρευσης καταρτίζονται με ευθύνη της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ και αναρτώνται στις ιστοσελίδες των Γενικών Επιτελείων.

Ωράριο: Δευτέρα έως Πέμπτη: Από 15:00 έως 07:00 της επομένης. Παρασκευή: Από 15:00 έως 08:00 του Σαββάτου. Σαββατοκύριακα/Αργίες: Από 09:00 έως 08:00 (ή 07:00 της επόμενης εργάσιμης).

Κάθε στρατιωτικό φαρμακείο μπορεί να διανυκτερεύει έως 8 φορές ανά ημερολογιακό μήνα.

Να σημειωθεί πως τα διανυκτερεύοντα στρατιωτικά φαρμακεία θα εξυπηρετούν όλα τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τους δικαιούχους, χωρίς να υφίσταται πλέον κανένας χωρικός περιορισμός.

Η ΚΥΑ ρυθμίζει, επίσης, αναλυτικά τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την κατ' οίκον διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

