ΕΟΠΥΥ: 3-6 ημέρες ο μέσος χρόνος παράδοσης φαρμάκων - Πόσοι ασθενείς επέλεξαν τη νέα υπηρεσία

Αύξηση 5% καταγράφουν τα νέα αιτήματα ασθενών που επιλέγουν την υπηρεσία «Κατ’ Οίκον» του ΕΟΠΥΥ, για την προμήθεια της φαρμακευτικής τους αγωγής σε συστηματική μηνιαία βάση. Η νέα υπηρεσία του Οργανισμού ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο και φαίνεται πως κερδίζει σταδιακά την εμπιστοσύνη των ασθενών.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΠΥΥ, η νέα δωρεάν υπηρεσία «Κατ’ Οίκον» αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) έχει εξυπηρετήσει κατά το πρώτο τετράμηνο εφαρμογής της συνολικά 141.047 ασθενείς, οι οποίοι παρέλαβαν τη φαρμακευτική τους αγωγή είτε στο σπίτι (40.809 ασθενείς) είτε στα 64 αποκεντρωμένα σημεία του ΕΟΠΥΥ, σε περιοχές δηλαδή που δεν λειτουργούν αυτόνομα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (100.238 ασθενείς).

Από το σύνολο των ασθενών που επέλεξαν την υπηρεσία «Κατ’ Οίκον», το 47% ήταν στην Αττική, το 16% στη Θεσσαλονίκη, 14% στη νησιωτική χώρα και το 23% στην υπόλοιπη επικράτεια. Ένα σημαντικό ποσοστό αφορούσε πολύ απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ.

Ο μέσος χρόνος παράδοσης των φαρμακευτικών σκευασμάτων «κατ' οίκον», από την ημερομηνία έγκρισης και φαρμακευτικού ελέγχου του αιτήματος έως την παράδοση, είναι 3,6 ημέρες για τους διαμένοντες στην Αττικής και 6 ημέρες για τους διαμένοντες στην υπόλοιπη επικράτεια, για το διάστημα των 4 πρώτων μηνών λειτουργίας της υπηρεσίας.

Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η παράδοση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους και στα φαρμακεία της γειτονιάς και αναμένεται σημαντική αύξηση του αριθμού των δικαιούχων οι οποίοι θα παραλαμβάνουν τη φαρμακευτική τους αγωγή από όπου οι ίδιοι επιθυμούν.