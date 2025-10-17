Αντιγριπικός εμβολιασμός: Πόσοι εμβολιάστηκαν πέρυσι - Μικρότερη η πίεση στο ΕΣΥ λόγω εμβολιασμών

γρίπη
Κάθε χρόνο περίπου 200 άνθρωποι πεθαίνουν από επιπλοκές του ιού της γρίπης
Την προσδοκία να πάνε ακόμα καλύτερα οι εμβολιασμοί σε σχέση με πέρυσι, εξέφρασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στην ημερίδα με τίτλο «Εμβόλια: Ασφάλεια, Καινοτομία & Οικονομική Υπεραξία στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας» που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου.

«Την περσινή χρονιά πήγαμε πολύ καλύτερα από πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) τους χειμερινούς μήνες, επειδή πήγαν καλά οι εμβολιασμοί. Ευελπιστούμε το ίδιο να γίνει και φέτος» ανέφερε ο υπουργός.

Ο ξεχωριστός προϋπολογισμός για τα εμβόλια θα διατηρηθεί και το 2026 στα ίδια επίπεδα των 214 εκατ. ευρώ, ενώ θα ισχύσει και ο συμψηφισμός του κόστους των εμβολίων της γρίπης που δεν θα χρησιμοποιηθούν, με μέρος του clawback.

Η σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) φέτος είναι για τριδύναμα αντιγριπικά εμβόλια, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, επισήμανε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Σημειώνεται ότι μετά τον εμβολιασμό κατά της γρίπης, χρειάζονται 2 εβδομάδες για να επιτευχθεί ανοσοποίηση.

Επάρκεια εμβολίων

Πλέον, έχουμε ως χώρα ακριβέστερη εικόνα των εμβολιασμών, μετά την ψηφιοποίηση των παιδιατρικών βιβλιαρίων υγείας και την έναρξη της λειτουργίας του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για τους ενήλικες, πρόσθεσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας. Επόμενο βήμα, προανήγγειλε η κυρία Αγαπηδάκη, είναι η αποστολή μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας στους ενήλικες, συστάσεων για εμβολιασμό, ανάλογα με την ηλικία και με τα χρόνια νοσήματα που μπορεί να έχουν.

Για την αύξηση της εμπιστοσύνης του κόσμου στους εμβολιασμούς, η Ειρήνη Αγαπηδάκη τόνισε ότι πρέπει να επενδύσουμε στη σχέση φαρμακοποιού-πολίτη και γιατρού - ασθενούς.

Αυτήν τη σχέση εμπιστοσύνης επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία από μετρήσεις, αφού το 70% των πολιτών απαντά σχετικά με τα εμβόλια ότι θα κάνει «ό,τι του πει ο γιατρός και ο φαρμακοποιός» του, ανέφερε χαρακτηριστικά ο καθηγητής Πολιτικής Υγείας και Κοσμήτορας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κυριάκος Σουλιώτης.

Ως προς την επάρκεια των εμβολίων, ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Σαπουνάς διαβεβαίωσε ότι σε κανένα εμβόλιο δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα ελλείψεων. Μάλιστα, η επάρκεια έχει βελτιωθεί σε όλα τα φάρμακα, πρόσθεσε.

Εμβολιάστηκε το 64% των ηλικιωμένων

Στοιχεία για την πορεία των εμβολιασμών κατά την περσινή περίοδο έδωσε ο αναπληρωτής καθηγητής Οικονομικών της Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Κώστας Αθανασάκης. Για τη γρίπη εμβολιάστηκε το 64% των ατόμων άνω των 60 ετών και για τον πνευμονιόκοκκο το 60% των ατόμων άνω των 65 ετών.

Τα ποσοστά αυτά είναι καλύτερα σε σχέση με την προ covid εποχή, υπολείπονται όμως του 74%, ποσοστού που αποτελεί ιστορικό υψηλό για τον αντιγριπικό εμβολιασμό και επιτεύχθηκε την περίοδο 2021-2022, σχολίασε ο κ. Αθανασάκης.

Υπενθύμισε δε, ότι περίπου 200 άνθρωποι το χρόνο πεθαίνουν από επιπλοκές του ιού της γρίπης, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, τόνισε ότι η χώρα μας διαθέτει ένα από τα πιο προηγμένα προγράμματα εμβολιασμών. Από την υλοποίηση του μόνο του παιδιατρικού προγράμματος εμβολιασμών δημιουργείται εξοικονόμηση 213 εκατ. ευρώ στο σύστημα υγείας, παρέμβαση η οποία θεωρείται σημαντική στον τομέα της δημόσιας υγείας, με οικονομικό και κοινωνικό όφελος.

Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα εμβολιασμών περιέχει εμβόλια για 20 παθογόνα και έχει δύο νέα στοιχεία: ένα ενδορινικό εμβόλιο κατά της γρίπης για παιδιά 2-5 ετών, και ένα μονοκλωνικό αντίσωμα κατά του RSV που προσφέρει παθητική ανοσοποίηση, δηλαδή βραχύβια προστασία για 7-8 μήνες. Εμβόλιο κατά του RSV για παιδιά δεν υπάρχει, σημείωσε, ενώ το εμβόλιο των ενηλίκων συστήνεται σε άτομα άνω των 75 ετών και σε όσα έχουν ναν υποκείμενο παράγοντα, από τα 60 και πάνω.

Βιοτεχνολογία στην Ελλάδα

Από την πλευρά της φαρμακοβιομηχανίας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, Ολύμπιος Παπαδημητρίου έθεσε ως ζητούμενο να υπάρξει κάποια στιγμή από την πλευρά της πολιτείας, μια εκτίμηση για το πόσο μειώνουν το κόστος νοσηλειών τα εμβόλια όπως και άλλα φάρμακα.

Ο εμβολιασμός είναι επένδυση, πρόσθεσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Θεόδωρος Τρύφων, αφού σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, για 1 ευρώ που επενδύεται στα εμβόλια, επιστρέφουν 5-8 ευρώ στην ελληνική οικονομία.

Τέλος, αναφέρθηκε στη δημιουργία μονάδων παραγωγής βιοτεχνολογικών σκευασμάτων στη χώρα μας και αποκάλυψε ότι έχει ανοίξει μία συζήτηση για να μεταφερθεί μέρος της τεχνογνωσίας των mRNA εμβολίων στην Ελλάδα. «Δεν είναι εύκολο» τόνισε, αλλά εντάσσεται σε μία προσπάθεια να απορροφήσει η χώρα ευρωπαϊκά κονδύλια στη λογική του προγράμματος SAFE.

