Eurovision: Πότε θα μάθουμε τους 28 φιναλίστ για την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Μία ανάσα πριν την εκπνοή του 2025, η ΕΡΤ φροντίζει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των Ελλήνων Eurofans. Όπως ανακοινώθηκε, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 19.00, στην ΕΡΤ1 θα γνωρίσουμε τους 28 φιναλίστ που θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς για την ανάδειξη της εκπροσώπησης της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Η ανακοίνωση των τραγουδιών θα γίνει από την εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ». Μέσα από την ξεχωριστή εκπομπή, με πολλές εκπλήξεις και ακόμη περισσότερη μουσική, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αποσπάσματα των 28 τραγουδιών στον δρόμο για τον ελληνικό εθνικό τελικό και για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Βιέννη της Αυστρίας, όπου θα διεξαχθεί ο 70ός διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision.

Όπως έχει ανακοινώσει η ΕΡΤ, υπήρξαν 264 υποβολές προτάσεων στην πρώτη φάση της διαδικασίας για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας. Η ανάδειξη του τραγουδιού και του καλλιτέχνη γίνεται μέσα από μια αναβαθμισμένη διαδικασία, ανοιχτή προς όλους, που θα περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς κι έναν τελικό. Στους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστούν συνολικά 28 τραγούδια, από τα οποία, τα 14 θα προκριθούν στον τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον εθνικό τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από την ψήφο του κοινού και των κριτικών επιτροπών. Πρόκειται για μια διαδικασία που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα, η οποία επιτρέπει σε περισσότερους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους και να αναδειχθεί η μουσική δημιουργία στη χώρα μας.

