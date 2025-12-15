Eurovision: «Κλείδωσαν» οι χώρες που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό

Με ανάρτηση στο επίσημο account της Eurovision Instagram, η EBU ανακοίνωσε τις 35 χώρες που θα λάβουν μέρος στην Eurovision του 2026.

Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, θα διεκδικήσουν το τρόπαιο και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

https://www.instagram.com/p/DSSBqHsAjYm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ισπανία, Ολλανδία, Σλοβενία, Ιρλανδία και Ισλανδία δεν θα βρεθούν στον μουσικό διαγωνισμό της Βιέννης, μποϊκοτάροντας το μουσικό πάρτι, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, τα στοιχήματα έχουν αρχίσει να παίρνουν φωτιά. Χωρίς να έχουν ανακοινωθεί οι εκπρόσωποι και τα τραγούδια, οι Eurofans δείχνουν την προτίμησή τους και αποτυπώνεται πώς τους έχει επηρεάσει η κατάσταση που επικρατεί... Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τη στοιχηματική εταιρεία Betfair, το πρώτο φαβορί για τη νίκη είναι το Ισραήλ. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι και πέρυσι το Ισραήλ είχε σαρώσει στο televoting. Παρά το γεγονός ότι έλαβε μόνο 60 βαθμούς από τις κριτικές επιτροπές, η Raphael το 2025 συγκέντρωσε 297 βαθμούς από το κοινό, το υψηλότερο σκορ, ανεβάζοντας τη συνολική της βαθμολογία στους 357 βαθμούς.

Διαβάστε επίσης