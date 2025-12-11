Eurovision: Ο νικητής του 2024 επιστρέφει το βραβείο

Τα πάνω-κάτω έρχονται στους κύκλους της Eurovision, με βασική αιτία τη

συμμετοχή του Ισραήλ στην 70η διοργάνωση. Μετά τις αποχωρήσεις χωρών,

όπως είναι η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ισλανδία,

μία πρωτοφανής απόφαση έρχεται να ανάψει φωτιές.

Ο νικητής, Nemo, που εκπροσώπησε την Ελβετία το 2024 και κέρδισε την

πρώτη θέση, επιστρέφει το βραβείο του.

«Το 2024 κέρδισα τη Eurovision και μαζί της μου απονεμήθηκε το τρόπαιο.

Και παρόλο που είμαι απίστευτα ευγνώμων για την κοινότητα γύρω από αυτόν

τον διαγωνισμό και για όσα μου έχει διδάξει αυτή η εμπειρία τόσο ως

άνθρωπο όσο και ως καλλιτέχνη, σήμερα νιώθω πως αυτό το τρόπαιο δεν

ανήκει πια στο ράφι μου.

Η Eurovision λέει ότι πρεσβεύει την ενότητα, την ένταξη και την

αξιοπρέπεια για όλους. Αυτές οι αξίες έκαναν αυτόν τον διαγωνισμό

σημαντικό για εμένα.

Αλλά η συνεχής συμμετοχή του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια που η Ανεξάρτητη

Διεθνής Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ έχει καταλήξει ότι αποτελεί γενοκτονία,

δείχνει μια ξεκάθαρη σύγκρουση ανάμεσα σε αυτές τις αξίες και τις

αποφάσεις που λαμβάνει η EBU.

Αυτό δεν αφορά άτομα ή καλλιτέχνες. Ο διαγωνισμός χρησιμοποιήθηκε

επανειλημμένα για να “μαλακώσει” την εικόνα ενός κράτους κατηγορούμενου

για σοβαρά παραπτώματα, ενώ την ίδια στιγμή η EBU επέμενε ότι η

Eurovision είναι “μη πολιτική”.

Και όταν ολόκληρες χώρες αποσύρονται λόγω αυτής της κατάστασης, θα

έπρεπε να είναι ξεκάθαρο ότι κάτι είναι βαθιά λάθος.

Γι’ αυτό αποφάσισα να στείλω το τρόπαιό μου πίσω στα κεντρικά γραφεία

της EBU στη Γενεύη. Με ευγνωμοσύνη και με ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Ζήστε

αυτά που πρεσβεύετε.

Αν οι αξίες που γιορτάζουμε πάνω στη σκηνή δεν εφαρμόζονται και εκτός

αυτής, τότε και τα πιο όμορφα τραγούδια χάνουν το νόημά τους.

Περιμένω τη στιγμή που τα λόγια και οι πράξεις θα ευθυγραμμιστούν. Μέχρι

τότε, αυτό το τρόπαιο είναι δικό σας», αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

