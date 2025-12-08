Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν υπέρ και ποιες κατά του Ισραήλ

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν υπέρ και ποιες κατά του Ισραήλ
Λίγα 24ώρα μετά την απόφαση ότι το Ισραήλ θα βρεθεί στη φετινή Eurovision και την αποχώρηση χωρών όπως είναι η Ισπανία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία, συνεχίζει να απασχολεί η διοργάνωση.

Στην ψηφοφορία της 4ης Δεκεμβρίου, τα μέλη της EBU, της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων που διοργανώνει τον διαγωνισμό, αποφάσισαν με 738 «ναι» και 264 «όχι» τη συμμετοχή του Ισραήλ, εγκρίνοντας επίσης νέους κανόνες που αποσκοπούν στο «να αποθαρρύνουν κυβερνήσεις από το να επηρεάζουν τον διαγωνισμό».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 31 χώρες ψήφισαν «ναι», 11 χώρες τάχθηκαν κατά και 5 απείχαν. Οι λίστες, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το eurovisionfun.com, αποτυπώνουν την κατάσταση και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Δείτε ποιοι ψήφισαν υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ στην Eurovision:

yes-map-824x1030-1.jpg

Δείτε ποιοι ψήφισαν κατά της συμμετοχής του Ισραήλ στην Eurovision:

no-map-768x960-1.jpg

Παράλληλα, δεν είναι λίγα τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για οικονομική κρίση και για περιορισμό του μπάτζετ λόγω της αποχώρησης της Ισπανίας, που αποτελεί μία ισχυρή δύναμη. Ο διευθυντής του διαγωνισμού, Μάρτιν Γκριν, έσπευσε να αποκαταστήσει την αλήθεια δηλώνοντας ότι η Eurovision είναι οικονομικά ασφαλής και ότι τυχόν απώλειες κοινoύ θα μπορούσαν να αντισταθμιστούν από την επιστροφή της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Μολδαβίας την επόμενη χρονιά.

