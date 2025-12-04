Eurovision 2026: Το Ισραήλ κανονικά στον διαγωνισμό – Ντόμινο αποχωρήσεων

Ο κύβος ερρίφθη και το Ισραήλ θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό της Eurovision, τον ερχόμενο Μάιο.

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU), που συναντήθηκαν σήμερα στη Γενική Συνέλευση στη Γενεύη, υποστήριξαν μια σειρά από στοχευμένες αλλαγές στους κανόνες του διαγωνισμού, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας και της ουδετερότητας της εκδήλωσης. Αυτή η ψηφοφορία σημαίνει ότι όλα τα μέλη της EBU που επιθυμούν να συμμετάσχουν και συμφωνούν να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες είναι επιλέξιμα να συμμετάσχουν.

Οι συμμετέχοντες που εκπροσωπούν τα μέλη της EBU κλήθηκαν να ψηφίσουν σε μυστική ψηφοφορία για το εάν ήταν επαρκώς ικανοποιημένοι με τα νέα μέτρα και τις διασφαλίσεις που ανακοινώθηκαν τον περασμένο μήνα.

Η μεγάλη πλειοψηφία των μελών συμφώνησε ότι δεν υπήρχε ανάγκη για περαιτέρω ψηφοφορία και ότι η Eurovision 2026 θα πρέπει να προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί, με τις πρόσθετες διασφαλίσεις να έχουν τεθεί σε ισχύ.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ολλανδίας AVROTROS και ο αντίστοιχος της Ισπανίας RTVE εξέδωσαν αμέσως δηλώσεις ότι δεν θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό του 2026. To ίδιο αναμένεται να κάνει και η Ιρλανδία, ενώ η Σλοβενία και η Ισλανδία έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι θα ακολουθήσουν τον δρόμο της αποχώρησης αν συμμετάσχει το Ισραήλ.

