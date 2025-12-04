Eurovision: Σήμερα η κρίσιμη απόφαση για το Ισραήλ

Η μεγάλη ημέρα έφτασε και, σήμερα, στη Γενεύη, στη γενική συνέλευση της EBU, θα συζητηθεί η συμμετοχή του Ισραήλ.

Χώρες όπως, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Σλοβενία έχουν προειδοποιήσει ότι θα μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό, επικαλούμενες τη στάση της ισραηλινής κυβέρνησης στη Γάζα και κατηγορίες για αθέμιτες πρακτικές ψηφοφορίας. Η Γερμανία δήλωσε ότι θα αποχωρήσει αν το Ισραήλ αποκλειστεί.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Σλοβενίας φαίνεται ότι θα αποσύρει τη χώρα από τη συμμετοχή και τη μετάδοση της διοργάνωσης. Το προσχέδιο του Σχεδίου Παραγωγής αφήνει ελάχιστα περιθώρια αμφιβολίας, δείχνοντας πως ο RTVSLO δεν σχεδιάζει συμμετοχή ούτε τηλεοπτική κάλυψη.

Στην ίδια γραμμή βρίσκεται και η Ισπανία. Ο πρόεδρος της RTVE [ραδιοτηλεοπτικός φορέας Ισπανίας], Χοσέ Πάμπλο Λόπες, εμφανίστηκε την περασμένη Πέμπτη ενώπιον της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου της Κρατικής Ραδιοτηλεόρασης, παρουσιάζοντας τη στάση της RTVE σχετικά με τη Eurovision 2026. «Η θέση της RTVE παραμένει αμετάβλητη: Διατηρούμε την ίδια στάση εδώ και μήνες, ότι η παρουσία του Ισραήλ είναι αδιανόητη… Μιλάμε για γενοκτονία στη Γάζα. Η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός, αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι διαγωνισμός», ανέφερε. «Το Ισραήλ έχει παραβιάσει τους κανόνες και δεν έχει τιμωρηθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Οποιαδήποτε άλλη χώρα είχε προβεί σε αυτήν την πρακτική, θα είχε τιμωρηθεί», πρόσθεσε. Για τις αλλαγές στους κανόνες, που ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), ο Λόπες ήταν σαφής: «Τα μέτρα δεν είναι αρκετά και δεν εγγυώνται ότι μια κυβέρνηση όπως του Ισραήλ ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση δεν μπορεί να επαναλάβει τέτοια φαινόμενα».

