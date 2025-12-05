Eurovision: Ανάβουν τα αίματα στην 70ή διοργάνωση – Η συμμετοχή του Ισραήλ και το μποϊκοτάζ δυνάμεων

Η Eurovision αποδεικνύεται ότι είναι πολλά παραπάνω από μία μουσική διοργάνωση…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Eurovision: Ανάβουν τα αίματα στην 70ή διοργάνωση – Η συμμετοχή του Ισραήλ και το μποϊκοτάζ δυνάμεων
Instagram
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το απόγευμα της Πέμπτης, έπειτα από τη γενική συνέλευση στη Γενεύη, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα βρίσκεται στην 70η διοργάνωση της Eurovision παρά το σάλο που έχει προκληθεί εδώ και μήνες.

Οι συμμετέχοντες, που εκπροσωπούν τα μέλη της EBU, κλήθηκαν να ψηφίσουν σε μυστική ψηφοφορία για το εάν ήταν επαρκώς ικανοποιημένοι με τα νέα μέτρα και τις διασφαλίσεις που ανακοινώθηκαν τον περασμένο μήνα. Η μεγάλη πλειοψηφία των μελών συμφώνησε ότι δεν υπήρχε ανάγκη για περαιτέρω ψηφοφορία και ότι η Eurovision 2026 θα πρέπει να προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, χαιρέτισε την απόφαση να επιτραπεί στη χώρα να συμμετάσχει, χαρακτηρίζοντάς τη «μια χειρονομία αλληλεγγύης, αδελφοσύνης και συνεργασίας που συμβολίζει μια νίκη απέναντι σε όσους επιδιώκουν να φιμώσουν το Ισραήλ και να διαδώσουν το μίσος».

Αμέσως μετά, όπως ήταν αναμενόμενο, χώρες -που είχαν ξεκαθαρίσει ότι δεν συμφωνούν με τη συμμετοχή του Ισραήλ- προχώρησαν σε ντόμινο ανακοινώσεων και αποχωρήσεων. Συγκεκριμένα, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ολλανδίας AVROTROS ανέφερε ότι «η συμμετοχή υπό τις παρούσες συνθήκες είναι ασύμβατη με τις δημόσιες αξίες που είναι θεμελιώδεις για εμάς».

Από την άλλη, ο ισπανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE τόνισε: «Το διοικητικό συμβούλιο της RTVE συμφώνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι η Ισπανία θα αποσυρθεί από τη Eurovision, αν το Ισραήλ συμμετείχε. Αυτή η αποχώρηση σημαίνει επίσης ότι η RTVE δεν θα μεταδώσει τον τελικό της Eurovision 2026, ούτε τους ημιτελικούς». Να σημειωθεί ότι η Ισπανία είναι μία εκ των Big 5 και αποτελεί οικονομικό πλήγμα η αποχώρησή της από τον διαγωνισμό.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Σλοβενίας πρόσθεσε ότι η θέση τους «παραμένει αμετάβλητη»… «Οι πρόσφατες αλλαγές στους κανόνες δεν αλλάζουν την άποψή μας. Ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, η RTV Slovenia δεσμεύεται να τηρεί τις ηθικές αρχές και αναμένει ότι ίσοι κανόνες και πρότυπα θα εφαρμόζονται σε όλα τα μέλη της EBU και σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ίδια γραμμή ακολουθεί και η Ιρλανδία, ενώ άξιο αναφοράς είναι ότι πολλές από τις προαναφερθείσες δεν θα μεταδώσουν τον διαγωνισμό. Τέλος, αναμένονται ανακοινώσεις για το Βέλγιο και την Ισλανδία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02WHAT THE FACT

Ασυνήθιστη διάσωση: Έδωσε το «φιλί της ζωής» στο φίδι που υπέστη ηλεκτροπληξία - Viral βίντεο

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Κίνα δείχνει το δρόμο και στα ηλεκτρικά φορτηγά

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρες στη Νέα Πέραμο: «Λίμνη» κάτω από την παλαιά Εθνική Οδό

07:52ΚΟΣΜΟΣ

«Πόλεμος» Βελγίου - Κομισιόν για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια - «Δεν διακυβεύεται μόνο το μέλλον της Ουκρανίας, αλλά και της ΕΕ»

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Φρικτός θάνατος σε γυμναστήριο - Τον καταπλάκωσε η μπάρα

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Τα λείψανα υιοθετημένου κοριτσιού βρέθηκαν θαμμένα στην αυλή - Οι θετοί γονείς έκρυβαν 4 χρόνια το έγκλημα

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron - Live η πορεία της: Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες - Οι «κόκκινες» περιοχές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Έφυγαν τρέχοντας, «ομάδες», αυτή η μάστιγα, «κάηκε» ο Λοβέρδος για τον ανασχηματισμό, η αγωνία για το Ταμείο, αγώνας δρόμου από τις τράπεζες, οι κατασκευαστές που φορτώνουν ρευστότητα και το στοίχημα των εκταμιεύσεων

06:57ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: 290 κλήσεις στην Πυροσβεστική για πλημμύρες και πεσμένα δέντρα στην Αττική – 12 για απεγκλωβισμούς

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Δεκεμβρίου

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδα Byron: Κλειστά τα διόδια Ελευσίνας προς Κόρινθο - Ουρές χιλιομέτρων, εγκλωβισμένοι οδηγοί

06:40LIFESTYLE

Eurovision: Ανάβουν τα αίματα για την 70ή διοργάνωση – Η συμμετοχή του Ισραήλ και το μποϊκοτάζ ισχυρών δυνάμεων

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Ψάχνει την πέμπτη σερί νίκη σε «πονηρό» ματς

06:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νατάσσα Μποφίλιου: Η ανάρτηση για την παγκόσμια περιοδεία της με τον Γιάννη Χαρούλη χωρίς τα ονόματα των Θεοδωράκη και Χατζιδάκι

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Με τηλεκπαίδευση σήμερα τα μαθήματα - Δείτε ποια σχολεία είναι κλειστά

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Κληρονόμοι πολλών... καρατίων: Ρεκόρ μεταβίβασης πλούτου το 2025 - Τι κάνουν οι δισεκατομμυριούχοι για να γλυτώσουν τον φόρο

06:25ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και «καμπανάκι» των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σουβλάκι από... χρυσό: Σε ποια πόλη πλησιάζει τα 6 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:25ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και «καμπανάκι» των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες

05:40ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Οι δρόμοι που είναι κλειστοί τα ξημερώματα της Παρασκευής – Πού υπάρχουν προβλήματα

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron - Live η πορεία της: Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες - Οι «κόκκινες» περιοχές

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες σε Μανδρα και Μέγαρα – Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλά σημεία

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Έφυγαν τρέχοντας, «ομάδες», αυτή η μάστιγα, «κάηκε» ο Λοβέρδος για τον ανασχηματισμό, η αγωνία για το Ταμείο, αγώνας δρόμου από τις τράπεζες, οι κατασκευαστές που φορτώνουν ρευστότητα και το στοίχημα των εκταμιεύσεων

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδα Byron: Κλειστά τα διόδια Ελευσίνας προς Κόρινθο - Ουρές χιλιομέτρων, εγκλωβισμένοι οδηγοί

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο - Επιπλέουν αυτοκίνητα στους δρόμους

22:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Κωνσταντοπούλου: Αρμέγετε το ελληνικό δημόσιο - Μαγειρίας: Μόνο τα πρόβατά μου αρμέγω

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Der Spiegel: Φόβοι Ευρωπαίων για «αμερικανική προδοσία» της Ουκρανίας - Ποιοι είναι η «πέτρα του σκανδάλου»

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Τα λείψανα υιοθετημένου κοριτσιού βρέθηκαν θαμμένα στην αυλή - Οι θετοί γονείς έκρυβαν 4 χρόνια το έγκλημα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Φρικτός θάνατος σε γυμναστήριο - Τον καταπλάκωσε η μπάρα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Με τηλεκπαίδευση σήμερα τα μαθήματα - Δείτε ποια σχολεία είναι κλειστά

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρες στη Νέα Πέραμο: «Λίμνη» κάτω από την παλαιά Εθνική Οδό

06:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νατάσσα Μποφίλιου: Η ανάρτηση για την παγκόσμια περιοδεία της με τον Γιάννη Χαρούλη χωρίς τα ονόματα των Θεοδωράκη και Χατζιδάκι

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισε το ρέμα στη Μάνδρα - Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή καταιγίδα τα ξημερώματα στην Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ