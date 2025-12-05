Eurovision: Ανάβουν τα αίματα στην 70ή διοργάνωση – Η συμμετοχή του Ισραήλ και το μποϊκοτάζ δυνάμεων

Το απόγευμα της Πέμπτης, έπειτα από τη γενική συνέλευση στη Γενεύη, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα βρίσκεται στην 70η διοργάνωση της Eurovision παρά το σάλο που έχει προκληθεί εδώ και μήνες.

Οι συμμετέχοντες, που εκπροσωπούν τα μέλη της EBU, κλήθηκαν να ψηφίσουν σε μυστική ψηφοφορία για το εάν ήταν επαρκώς ικανοποιημένοι με τα νέα μέτρα και τις διασφαλίσεις που ανακοινώθηκαν τον περασμένο μήνα. Η μεγάλη πλειοψηφία των μελών συμφώνησε ότι δεν υπήρχε ανάγκη για περαιτέρω ψηφοφορία και ότι η Eurovision 2026 θα πρέπει να προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, χαιρέτισε την απόφαση να επιτραπεί στη χώρα να συμμετάσχει, χαρακτηρίζοντάς τη «μια χειρονομία αλληλεγγύης, αδελφοσύνης και συνεργασίας που συμβολίζει μια νίκη απέναντι σε όσους επιδιώκουν να φιμώσουν το Ισραήλ και να διαδώσουν το μίσος».

Αμέσως μετά, όπως ήταν αναμενόμενο, χώρες -που είχαν ξεκαθαρίσει ότι δεν συμφωνούν με τη συμμετοχή του Ισραήλ- προχώρησαν σε ντόμινο ανακοινώσεων και αποχωρήσεων. Συγκεκριμένα, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ολλανδίας AVROTROS ανέφερε ότι «η συμμετοχή υπό τις παρούσες συνθήκες είναι ασύμβατη με τις δημόσιες αξίες που είναι θεμελιώδεις για εμάς».

Από την άλλη, ο ισπανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE τόνισε: «Το διοικητικό συμβούλιο της RTVE συμφώνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι η Ισπανία θα αποσυρθεί από τη Eurovision, αν το Ισραήλ συμμετείχε. Αυτή η αποχώρηση σημαίνει επίσης ότι η RTVE δεν θα μεταδώσει τον τελικό της Eurovision 2026, ούτε τους ημιτελικούς». Να σημειωθεί ότι η Ισπανία είναι μία εκ των Big 5 και αποτελεί οικονομικό πλήγμα η αποχώρησή της από τον διαγωνισμό.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Σλοβενίας πρόσθεσε ότι η θέση τους «παραμένει αμετάβλητη»… «Οι πρόσφατες αλλαγές στους κανόνες δεν αλλάζουν την άποψή μας. Ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, η RTV Slovenia δεσμεύεται να τηρεί τις ηθικές αρχές και αναμένει ότι ίσοι κανόνες και πρότυπα θα εφαρμόζονται σε όλα τα μέλη της EBU και σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ίδια γραμμή ακολουθεί και η Ιρλανδία, ενώ άξιο αναφοράς είναι ότι πολλές από τις προαναφερθείσες δεν θα μεταδώσουν τον διαγωνισμό. Τέλος, αναμένονται ανακοινώσεις για το Βέλγιο και την Ισλανδία.

