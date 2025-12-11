Eurovision: Στον αέρα και η συμμετοχή της Πορτογαλίας - Σφοδρές αντιδράσεις για τη συμμετοχή Ισραήλ

Σε μεγάλους μπελάδες έχει μπει η EBU και οι Ραδιοτηλεοπτικοί Φορείς των χωρών που συμμετέχουν στην Eurovision. Η 70η διοργάνωση απασχολεί ιδιαίτερα, αφού Ισπανία, Ολλανδία, Σλοβενία, Ιρλανδία και Ισλανδία δεν θα βρεθούν στον μουσικό διαγωνισμό της Βιέννης λόγω του Ισραήλ.

«Δεδομένης της δημόσιας αντιπαράθεσης στη χώρα και των αντιδράσεων για την απόφαση της EBU που πάρθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, είναι προφανές πως ούτε η χαρά ούτε η ειρήνη θα επικρατήσουν σε μία ενδεχόμενη συμμετοχή του RUV στη Eurovision. Επομένως, η απόφαση της σημερινής συνεδρίασης είναι πως το RUV ενημερώνει την EBU ότι δεν θα συμμετάσχει στην επόμενη διοργάνωση. Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision είχε πάντα ως στόχο την ένωση του ισλανδικού λαού, αλλά τώρα είναι σαφές ότι αυτός ο στόχος δεν θα επιτευχθεί και αυτή η απόφαση λαμβάνεται με βάση αυτούς τους προγραμματικούς λόγους», αναφέρεται στη χθεσινή ανακοίνωση του RUV της Ισλανδίας.

Την ίδια ώρα, τα «αίματα» έχουν ανάψει και στην Πορτογαλία. Με ανοιχτή επιστολή τους προς το PTV [Κρατική Ραδιοτηλεόραση Πορτογαλίας], 17 καλλιτέχνες -που έχουν δηλώσει υποψηφιότητα στον εθνικό τελικό της χώρας- υπέγραψαν πως θα αρνηθούν να εκπροσωπήσουν την Πορτογαλία σε περίπτωση που κερδίσουν το Festival da Canção. «Με λόγια και τραγούδια, συμπεριφερόμαστε με τις δυνατότητες που μας δίνονται. Δεν αποδεχόμαστε τη συμμόρφωση με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρά την απαγόρευση της Ρωσίας από τη Eurovision το 2022 για πολιτικούς λόγους (την εισβολή στην Ουκρανία), εξεπλάγημεν βλέποντας ότι η ίδια στάση δεν τηρήθηκε και απέναντι στο Ισραήλ, το οποίο σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, πραγματοποιεί γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα», επισημαίνουν.

