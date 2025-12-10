Eurovision: Το κόστος συμμετοχής, η Ελλάδα και η ταραχώδης διοργάνωση

Καζάνι που βράζει θυμίζει η φετινή Eurovision…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

eurovisionworld.com
Μία διαφορετική Eurovision θα είναι η 70η, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2026 στη Βιέννη, καθώς για πρώτη φορά μεγάλες δυνάμεις αποχωρούν και «μποϊκοτάρουν» τη διοργάνωση λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Η Ισπανία, μία από τις αποκαλούμενες Big 5, η Ολλανδία, που τα τελευταία χρόνια απασχολεί με τις συμμετοχές της, η Σλοβενία και η Ιρλανδία, αφήνουν ένα μεγάλο κενό.

Διεθνή ΜΜΕ μπορεί να κάνουν λόγο για μεγάλη οικονομική ζημία και για αύξηση στο κόστος συμμετοχής των χωρών, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ξεκαθαρίζει ότι όλα θα κυμανθούν στο ίδιο επίπεδο. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι κανένας ραδιοτηλεοπτικός φορέας δεν θα πληρώσει περισσότερα για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό του επόμενου έτους ως αποτέλεσμα της αποχώρησης χωρών», ήταν η απάντηση της EBU προς τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Νορβηγίας.

Να θυμίσουμε ότι, πέρυσι, για την Eurovision του 2025, το προϋπολογιζόμενο κόστος της ελληνικής αποστολής ανερχόταν στα 182.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και φόρους). Το ποσό κάλυπτε τη συνολική παραγωγή, τη σκηνική εμφάνιση, τις αμοιβές των συνεργατών, τα μεταφορικά και τη διαμονή όσων συμμετέχουν, εκτός των υπαλλήλων της ΕΡΤ. Το αντίστοιχο ποσό για τη συμμετοχή του 2024 ήταν 160.000 ευρώ.

H Eurovision θα γίνει

Η διοργανώτρια Αυστρία, την ίδια ώρα, στέλνει καθαρό μήνυμα πως ο Μάιος δεν πρόκειται να αλλάξει. Το ORF διαβεβαιώνει ότι το οικονομικό κενό από τις αποχωρήσεις έχει ήδη υπολογιστεί και δεν απειλεί τη διοργάνωση. Ο γενικός διευθυντής Ρόλαντ Βάισμαν είναι σαφής: «Η Eurovision θα γίνει»…

Ο αριθμός συμμετοχών

Η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Μολδαβία επιστρέφουν μετά από τέσσερα, τρία και έναν χρόνο απουσίας στον διαγωνισμό, ενώ αβέβαιο είναι το μέλλον του Βελγίου, της Ισλανδίας, της Πολωνίας, της Φινλανδίας, που ακόμη δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν θα συμμετάσχουν. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, θα δούμε περίπου 33 χώρες στη φετινή διοργάνωση, στοιχεία που υποδηλώνουν σημαντική πτώση αν αναλογιστούμε πόσες συμμετοχές υπήρχαν σε περασμένες διοργανώσεις. Παράλληλα, υπάρχουν συζητήσεις με Καζακστάν και Καναδά προκειμένου να βρεθούν στη φετινή Eurovision.

Ο όρος Big Five, ξαναγίνεται Big Four, λόγω της αποχώρησης της Ισπανίας από τον διαγωνισμό. Πιθανόν να μην πραγματοποιηθεί ούτε επέτειος για τα 70 χρόνια, λόγω απουσίας σημαντικών χωρών.

Πότε θα έχουμε εξελίξεις για τον εκπρόσωπο της Ελλάδας

Στα τέλη Δεκεμβρίου θα ανακοινωθούν οι καλλιτέχνες και τα τραγούδια που θα περάσουν στους δύο εγχώριους ημιτελικούς. Στις αρχές Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν οι δύο πρώτες φάσεις και στη συνέχεια ο τελικός για την ανάδειξη του εκπροσώπου μας.

Αυστηροί κανόνες

Σύμφωνα με τις αλλαγές που ανακοίνωσε η EBU, μειώνεται ο μέγιστος αριθμός ψήφων ανά μέθοδο πληρωμής (online, SMS και τηλεφωνική κλήση) από 20 σε 10. Ακόμη, επιστρέφουν οι επιτροπές στους ημιτελικούς. Η αλλαγή αυτή στοχεύει στην προώθηση της ισορροπίας και μουσικής ποικιλίας στα τραγούδια που προκρίνονται στον τελικό, διασφαλίζοντας ότι έργα υψηλής ποιότητας και ευρύτερου καλλιτεχνικού κύρους αναγνωρίζονται παράλληλα με τα πιο δημοφιλή.

Ο αριθμός των κριτών θα αυξηθεί από 5 σε 7 και το εύρος των πιθανών επαγγελμάτων των κριτών θα διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει δημοσιογράφοι που ασχολούνται με τη μουσική, μουσικοκριτικοί, καθηγητές μουσικής, επαγγελματίες όπως χορογράφοι και σκηνοθέτες, καθώς και έμπειρα στελέχη της μουσικής βιομηχανίας.

Τέλος, η EBU θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τον συνεργάτη ψηφοφορίας Once για την επέκταση των προηγμένων συστημάτων ασφαλείας του διαγωνισμού, που εντοπίζουν και αποτρέπουν δόλιες ή συντονισμένες ενέργειες ψηφοφορίας.

