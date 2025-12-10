Eurovision 2026: Και η Ισλανδία εκτός διοργάνωσης σε διαμαρτυρία για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Καζάνι που βράζει συνεχίζουν να θυμίζουν οι «κύκλοι» της Eurovision, αφού από την περασμένη Πέμπτη -όπου και οριστικοποιήθηκε η συμμετοχή του Ισραήλ στην 70ή διοργάνωση- αρκετές χώρες αποχωρούν.

Έτσι, μετά την Ισπανία, μία από τις αποκαλούμενες Big 5, την Ολλανδία, τη Σλοβενία και την Ιρλανδία, σειρά έχει η Ισλανδία. Ο δημόσιος φορέας ραδιοτηλεόρασης της χώρας, το απόγευμα της Τετάρτης, ανακοίνωσε ότι δεν θα βρεθεί στον μουσικό διαγωνισμό, στη σκιά των θυελλωδών αντιδράσεων για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τη γενοκτονία στη Γάζα.

Στην αναλυτική ανακοίνωση που εξέδωσε προς όλα τα media, το RUV επισημαίνεται: «Δεδομένης της δημόσιας αντιπαράθεσης στη χώρα και των αντιδράσεων για την απόφαση της EBU που πάρθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, είναι προφανές πως ούτε η χαρά ούτε η ειρήνη θα επικρατήσουν σε μία ενδεχόμενη συμμετοχή του RUV στη Eurovision.

Επομένως, η απόφαση της σημερινής συνεδρίασης είναι πως το RUV ενημερώνει την EBU ότι δεν θα συμμετάσχει στην επόμενη διοργάνωση. Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision είχε πάντα ως στόχο την ένωση του ισλανδικού λαού, αλλά τώρα είναι σαφές ότι αυτός ο στόχος δεν θα επιτευχθεί και αυτή η απόφαση λαμβάνεται με βάση αυτούς τους προγραμματικούς λόγους».

