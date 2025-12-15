Eurovision 2026: Τα πρώτα στοιχήματα και τα φαβορί πριν ανακοινωθούν τα τραγούδια

Η 70η διοργάνωση της Eurovision θα μείνει στην ιστορία του θεσμού. Για πρώτη φορά, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, υπάρχει ντόμινο αποχωρήσεων. Συγκεκριμένα, Ισπανία, Ολλανδία, Σλοβενία, Ιρλανδία και Ισλανδία δεν θα βρεθούν στον μουσικό διαγωνισμό της Βιέννης, μποϊκοτάροντας το μουσικό πάρτι.

Την ίδια ώρα, τα στοιχήματα έχουν αρχίσει να παίρνουν φωτιά. Χωρίς να έχουν ανακοινωθεί οι εκπρόσωποι και τα τραγούδια, οι Eurofans δείχνουν την προτίμησή τους και αποτυπώνεται πώς τους έχει επηρεάσει η κατάσταση που επικρατεί…

Xαρακτηριστικά, σύμφωνα με τη στοιχηματική εταιρεία Betfair, το πρώτο φαβορί για τη νίκη είναι το Ισραήλ. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι και πέρυσι το Ισραήλ είχε σαρώσει στο televoting. Παρά το γεγονός ότι έλαβε μόνο 60 βαθμούς από τις κριτικές επιτροπές, η Raphael το 2025 συγκέντρωσε 297 βαθμούς από το κοινό, το υψηλότερο σκορ, ανεβάζοντας τη συνολική της βαθμολογία στους 357 βαθμούς.

Στη δεύτερη θέση της στοιχηματικής, η αγαπημένη της Eurovision Σουηδία που πάντοτε είναι ψηλά, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν η Φινλανδία, η Ουκρανία και η Ιταλία, καθώς το Sanremo παραμένει εγγύηση για μία δυνατή συμμετοχή.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν το Λουξεμβούργο, η Γαλλία, η Νορβηγία, το Βέλγιο και η Βουλγαρία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 20η θέση, με την Κύπρο να είναι στην 13η θέση.

Φυσικά, όλα αυτά σύντομα θα ανατραπούν όταν δημοσιευθούν τραγούδια και εκπρόσωποι.

