Eurovision: Οι πρώτες εικόνες από την εντυπωσιακή σκηνή της φετινής διοργάνωσης

Μετά την ανακοίνωση των 35 χωρών που θα βρεθούν στη φετινή Eurovision, η EBU έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα πλάνα από την εντυπωσιακή σκηνή του σταδίου που θα φιλοξενήσει τις τρεις βραδιές της διοργάνωσης.

Για να στηθεί το σκηνικό, το ORF, ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, χρησιμοποιεί μια ιδέα του Florian Wieder που διατηρεί το οικείο, ενώ παράλληλα ανοίγει κάτι νέο. Όπως γίνεται κάθε χρόνο, τα πλάνα δεν αποτελούν πραγματικές φωτογραφίες του χώρου αλλά καρέ προσομοίωσης, που με τη βοήθεια του ΑΙ δίνουν μία πρώτη γεύση του τρόπου με τον οποίο θα πλαισιωθούν τα 35 performances.

Ο Α’ ημιτελικός της 70ης επετειακής διοργάνωσης θα λάβει χώρα στις 12 Μαΐου, ο Β’ ημιτελικός στις 14 Μαΐου και ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου.

Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, θα διεκδικήσουν το τρόπαιο και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Διαβάστε επίσης