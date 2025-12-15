Μελομακάρονα: Το καλύτερο... μπισκότο στον κόσμο, σύμφωνα με το Taste Atlas

Το άτυπο σήμα ότι η περίοδος των Χριστουγέννων έφτασε, η στιγμή που περιμένουμε όλοι. Τα μελομακάρονα δεν είναι απλώς ένα γλυκό, αλλά η πρώτη μυρωδιά που… δραπετεύει από τον φούρνο και απλώνεται σε όλο το σπίτι, ανακατεύοντας μέλι, πορτοκάλι και κανέλα, πριν ακόμη στρωθεί το τραπέζι των γιορτών.

Σε κάθε ελληνικό σπίτι, η παρασκευή τους μοιάζει με ιεροτελεστία. Δεν πρέπει να υπάρχει βιασύνη· θέλουν χρόνο, υπομονή και μπόλικο μεράκι, όπως τα έκαναν οι παλιοί.

Αυτό το αγαπημένο γλύκισμα έχει ξεπεράσει τα όρια της παράδοσης και έχει κατακτήσει διεθνή αναγνώριση. Σε παγκόσμιες λίστες γαστρονομίας, τα μελομακάρονα ξεχωρίζουν ως ένα από τα κορυφαία μπισκότα του κόσμου.

Στην κατάταξη του Taste Atlas για τα καλύτερα μπισκότα του κόσμου, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα (15/12) «φιγουράρουν» στην πρώτη θέση, υπογράφοντας ακόμη μία διάκριση για την ελληνική κουζίνα.

Best Cookie in the World for 2026: Melomakarona, Greece ??



See the full list: https://t.co/OA8VeDecZt



A typical Greek Christmas treat, Melomakarona, has been crowned the Best Cookie in the World 2025/26 on TasteAtlas.



It achieved an average rating of 4.28/5 based on 10,871… pic.twitter.com/3LsVqkM7ty — TasteAtlas (@TasteAtlas) December 15, 2025

Ακολουθεί η λίστα του Taste Atlas με τα 10 καλύτερα μπισκότα: