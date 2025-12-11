Taste Atlas: Η Ελλάδα σάρωσε την λίστα με τις καλύτερες περιοχές για φαγητό στον κόσμο
Η Ιταλία κατέκτησε την πρώτη και δεύτερη θέση με την Καμπανία και την Εμίλια-Ρομάνια
Τις καλύτερες περιοχές στον κόσμο για φαγητό ανέδειξε ο γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas, με την Ελλάδα να κατακτά τρεις θέσεις στο top 10 ανάμεσα σε 100 προορισμούς σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Η Κρήτη βρέθηκε στην 3η θέση, με δύο ιταλικές περιοχές - την Καμπανία και την Εμίλια-Ρομάνια - να κατέχουν την 1η και 2η θέση.
Η Μακεδονία είναι η δεύτερη ελληνική περιοχή που βρέθηκε στην δεκάδα και συγκεκριμένα στην 5η θέση, ενώ ακολούθησε η Πελοπόννησος στην 8η θέση και το βόρειο Αιγαίο στην 10η θέση.
Στο top 50 βρέθηκαν δύο ακόμη ελληνικές περιοχές, η Θεσσαλία στην 15η θέση και τα Νησιά του Ιονίου στην 37η θέση.
Δείτε την αναλυτική λίστα με τις 100 καλύτερες περιοχές στον κόσμο για φαγητό: