Taste Atlas: Η Ελλάδα σάρωσε την λίστα με τις καλύτερες περιοχές για φαγητό στον κόσμο

Τις καλύτερες περιοχές στον κόσμο για φαγητό ανέδειξε ο γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas, με την Ελλάδα να κατακτά τρεις θέσεις στο top 10 ανάμεσα σε 100 προορισμούς σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Η Κρήτη βρέθηκε στην 3η θέση, με δύο ιταλικές περιοχές - την Καμπανία και την Εμίλια-Ρομάνια - να κατέχουν την 1η και 2η θέση.

Η Μακεδονία είναι η δεύτερη ελληνική περιοχή που βρέθηκε στην δεκάδα και συγκεκριμένα στην 5η θέση, ενώ ακολούθησε η Πελοπόννησος στην 8η θέση και το βόρειο Αιγαίο στην 10η θέση.

TasteAtlas World Food Awards. These are the 100 best food regions in the world. View more: https://t.co/GsgYVXIJaW pic.twitter.com/0asUNnugAR

— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 8, 2025



Στο top 50 βρέθηκαν δύο ακόμη ελληνικές περιοχές, η Θεσσαλία στην 15η θέση και τα Νησιά του Ιονίου στην 37η θέση.

Δείτε την αναλυτική λίστα με τις 100 καλύτερες περιοχές στον κόσμο για φαγητό:

https://www.instagram.com/p/DSA2rXTCBPF/

