Taste Atlas: Τα γεμιστά στο top 10 με τα καλύτερα φαγητά λαχανικών στον κόσμο για το 2026
Στην πρώτη θέση της λίστας η Ιταλία με την «Parmigiana alla napoletana»
Στην 8η θέση της λίστας του Taste Atlas με τα καλύτερα φαγητά λαχανικών στον κόσμο για το 2026 βρέθηκαν τα γεμιστά.
Το αγαπημένο «μαμαδίστικο» φαγητό μικρών και μεγάλων που αποτελεί σημείο αναφοράς στην ελληνική γαστρονομία έλαβε την υψηλότερη μέση βαθμολογία 4,2/5 από τους χρήστες του TasteAtlas που το έχουν δοκιμάσει.
«Αυτό το ταπεινό πιάτο αποτυπώνει όλα όσα αγαπάμε στο ελληνικό καλοκαίρι. Ζουμερά λαχανικά γεμάτα αρωματικά βότανα, ψημένα αργά μέχρι να ξεχειλίζουν γεύση. Κάθε μπουκιά μοιάζει με ηλιαχτίδα. Από τα νησιώτικα σπίτια μέχρι τα ορεινά χωριά, τα Γεμιστά δεν είναι ποτέ ακριβώς τα ίδια. Ανεξαρτήτως εκδοχής, προσφέρουν πάντα αίσθηση άνεσης και θαλπωρής. Ζεστά ή κρύα, απλά ή πιο διακοσμημένα, τα Γεμιστά αποδεικνύουν ότι η ελληνική κουζίνα λάμπει περισσότερο μέσα από τις παραδόσεις της», έγραψε στην ανάρτηση του το Taste Atlas.
