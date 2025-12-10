Taste Atlas: Τα γεμιστά στο top 10 με τα καλύτερα φαγητά λαχανικών στον κόσμο για το 2026

Στην 8η θέση της λίστας του Taste Atlas με τα καλύτερα φαγητά λαχανικών στον κόσμο για το 2026 βρέθηκαν τα γεμιστά.

Το αγαπημένο «μαμαδίστικο» φαγητό μικρών και μεγάλων που αποτελεί σημείο αναφοράς στην ελληνική γαστρονομία έλαβε την υψηλότερη μέση βαθμολογία 4,2/5 από τους χρήστες του TasteAtlas που το έχουν δοκιμάσει.

8th Best Vegetable Dish in the World for 2026: Yemista, Greece ??



Thanks to Mary's Kouzina for the video: "This humble dish captures everything we love about Greek summer. Juicy vegetables packed with fragrant herbs, slow-baked…

«Αυτό το ταπεινό πιάτο αποτυπώνει όλα όσα αγαπάμε στο ελληνικό καλοκαίρι. Ζουμερά λαχανικά γεμάτα αρωματικά βότανα, ψημένα αργά μέχρι να ξεχειλίζουν γεύση. Κάθε μπουκιά μοιάζει με ηλιαχτίδα. Από τα νησιώτικα σπίτια μέχρι τα ορεινά χωριά, τα Γεμιστά δεν είναι ποτέ ακριβώς τα ίδια. Ανεξαρτήτως εκδοχής, προσφέρουν πάντα αίσθηση άνεσης και θαλπωρής. Ζεστά ή κρύα, απλά ή πιο διακοσμημένα, τα Γεμιστά αποδεικνύουν ότι η ελληνική κουζίνα λάμπει περισσότερο μέσα από τις παραδόσεις της», έγραψε στην ανάρτηση του το Taste Atlas.

