Taste Atlas: Δεύτερη καλύτερη στον κόσμο η ελληνική κουζίνα - Ποια είναι η κορυφαία

Η διεθνής πλατφόρμα Taste Atlas ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για το γαστρονομικό έτος 2025/2026, όπου η ιταλική κουζίνα επέστρεψε δυναμικά στην πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω της την Ελλάδα, η οποία κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Παρά τη μη διατήρηση του τίτλου της «καλύτερης κουζίνας στον κόσμο», η ελληνική γαστρονομία παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής και διεθνώς αναγνωρισμένη.

Η Ιταλία, γνωστή για την πλούσια και ποικίλη γαστρονομική της παράδοση, κατάφερε να αναδειχθεί ξανά πρώτη στο Taste Atlas, μετά από ένα διάλειμμα από την κορυφή. Από την παραδοσιακή ναπολιτάνικη πίτσα και την παρμεζάνα της Εμίλια-Ρομάνια, μέχρι τα comfort πιάτα της Καμπανίας, η ιταλική κουζίνα κέρδισε ξανά τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών και των λάτρεις της γεύσης παγκοσμίως.

Η ελληνική γαστρονομία, αν και υποχώρησε στη δεύτερη θέση, συνεχίζει να ξεχωρίζει για την αυθεντικότητα και τη μοναδικότητα των γεύσεών της. Η διεθνής απήχηση των ελληνικών γεύσεων και προορισμών παραμένει ισχυρή, με το ενδιαφέρον των επισκεπτών να παραμένει αμείωτο. Οι παραδοσιακές συνταγές, τα τοπικά προϊόντα και η μεσογειακή διατροφή συμβάλλουν στην υψηλή θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη.

Η Παγκόσμια Γαστρονομική Δεκάδα

Την τρίτη θέση στην κατάταξη καταλαμβάνει η περουβιανή κουζίνα, που κερδίζει σταθερά έδαφος στη διεθνή γαστρονομική σκηνή. Ακολουθούν οι κουζίνες της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ιαπωνίας, της Τουρκίας, της Κίνας, της Γαλλίας και της Ινδονησίας, οι οποίες συμπληρώνουν τη δεκάδα με τις κορυφαίες γαστρονομικές εμπειρίες παγκοσμίως.

Η κατάταξη του Taste Atlas αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση για τις χώρες που επενδύουν στην παράδοση και την ποιότητα της τοπικής κουζίνας τους, προσφέροντας στους ταξιδιώτες αυθεντικές γευστικές εμπειρίες. Η Ελλάδα, παρά την αλλαγή θέσης, συνεχίζει να αποτελεί προορισμό με πλούσια γαστρονομική κληρονομιά και αναμφισβήτητο ενδιαφέρον για το διεθνές κοινό.