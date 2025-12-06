Taste Atlas: Δεύτερη καλύτερη στον κόσμο η ελληνική κουζίνα - Ποια είναι η κορυφαία

Σπουδαία διάκριση για τις ελληνικές γεύσεις

Δημήτρης Δρίζος

Taste Atlas: Δεύτερη καλύτερη στον κόσμο η ελληνική κουζίνα - Ποια είναι η κορυφαία
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η διεθνής πλατφόρμα Taste Atlas ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για το γαστρονομικό έτος 2025/2026, όπου η ιταλική κουζίνα επέστρεψε δυναμικά στην πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω της την Ελλάδα, η οποία κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Παρά τη μη διατήρηση του τίτλου της «καλύτερης κουζίνας στον κόσμο», η ελληνική γαστρονομία παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής και διεθνώς αναγνωρισμένη.

Η Ιταλία, γνωστή για την πλούσια και ποικίλη γαστρονομική της παράδοση, κατάφερε να αναδειχθεί ξανά πρώτη στο Taste Atlas, μετά από ένα διάλειμμα από την κορυφή. Από την παραδοσιακή ναπολιτάνικη πίτσα και την παρμεζάνα της Εμίλια-Ρομάνια, μέχρι τα comfort πιάτα της Καμπανίας, η ιταλική κουζίνα κέρδισε ξανά τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών και των λάτρεις της γεύσης παγκοσμίως.

Η ελληνική γαστρονομία, αν και υποχώρησε στη δεύτερη θέση, συνεχίζει να ξεχωρίζει για την αυθεντικότητα και τη μοναδικότητα των γεύσεών της. Η διεθνής απήχηση των ελληνικών γεύσεων και προορισμών παραμένει ισχυρή, με το ενδιαφέρον των επισκεπτών να παραμένει αμείωτο. Οι παραδοσιακές συνταγές, τα τοπικά προϊόντα και η μεσογειακή διατροφή συμβάλλουν στην υψηλή θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη.

Η Παγκόσμια Γαστρονομική Δεκάδα

Την τρίτη θέση στην κατάταξη καταλαμβάνει η περουβιανή κουζίνα, που κερδίζει σταθερά έδαφος στη διεθνή γαστρονομική σκηνή. Ακολουθούν οι κουζίνες της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ιαπωνίας, της Τουρκίας, της Κίνας, της Γαλλίας και της Ινδονησίας, οι οποίες συμπληρώνουν τη δεκάδα με τις κορυφαίες γαστρονομικές εμπειρίες παγκοσμίως.

Η κατάταξη του Taste Atlas αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση για τις χώρες που επενδύουν στην παράδοση και την ποιότητα της τοπικής κουζίνας τους, προσφέροντας στους ταξιδιώτες αυθεντικές γευστικές εμπειρίες. Η Ελλάδα, παρά την αλλαγή θέσης, συνεχίζει να αποτελεί προορισμό με πλούσια γαστρονομική κληρονομιά και αναμφισβήτητο ενδιαφέρον για το διεθνές κοινό.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για επίθεση αγροτών με τρακτέρ κατά Αστυνομικών: «Μονόδρομος η εφαρμογή του νόμου»

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Iron Beam: Το ισραηλινό υπερόπλο με λέιζερ υψηλής ισχύος που μπορεί να γράψει ιστορία - Βίντεο

10:03LIFESTYLE

Αυτές είναι οι κορυφαίες ταινίες για το 2025 σύμφωνα με το AFI

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

H πιο PLUS προσφορά* στην Novibet με κορυφαία έπαθλα!

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλυπτική μελέτη του ΤΕΕ για τα προβλήματα του σιδηροδρομικού δικτύου – Οι λύσεις που προτείνονται

09:48LIFESTYLE

Taste Atlas: Δεύτερη καλύτερη στον κόσμο η ελληνική κουζίνα - Ποια είναι η κορυφαία

09:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (06/12): Πού θα δείτε Ολυμπιακός – ΟΦΗ

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πάρκινγκ με... 59.000 ευρώ - «Ξεφεύγουν» επικίνδυνα οι τιμές

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

09:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δεν… τσουλάνε δίχως τον «Greek Freak» οι Μπακς - Οι βαθμολογίες του NBA

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: «Δημιουργούμε το ισχυρότερο Ναυτικό στην ιστορία της Ελλάδας» – Το μήνυμα για τις Belh@rra

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον ΔΟΑΕ: Το βομβαρδισμένο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ δεν μπορεί πλέον να μπλοκάρει την ραδιενέργεια

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Τα Χριστούγεννα… απογειώνονται: Το μεγαλύτερο Drone Show στην Ελλάδα φωτίζει τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

08:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου: Χριστουγεννιάτικο «δώρο» - Νωρίτερα οι πληρωμές

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Ένα θαύμα 17 εβδομάδων: Μικρό γατάκι επέζησε έπειτα από άγρια επίθεση σκύλου

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του 112 στα Φάρσαλα για εκκένωση λόγω υπερχείλισης του Ενιπέα

08:36ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ακάθεκτοι οι Θάντερ, 14η σερί νίκη με τρομερό Γκίλτζιους – Αλεξάντερ! – Όλα τα αποτελέσματα

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο εφιάλτης επιστρέφει: Ασφυκτικά γεμάτα τα νοσοκομεία της Κίνας - Εκατοντάδες κρούσματα H3N2

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H μία και μοναδική Lamborghini LM002 Wagon του Σουλτάνου

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς η Κίνα πλημμυρίζει τον κόσμο με φθηνά θερμικά αυτοκίνητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο εφιάλτης επιστρέφει: Ασφυκτικά γεμάτα τα νοσοκομεία της Κίνας - Εκατοντάδες κρούσματα H3N2

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

01:29ΕΛΛΑΔΑ

«Φως στο Τούνελ»: Ανατροπή στη δολοφονία Καρυώτη - «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω…»

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον ΔΟΑΕ: Το βομβαρδισμένο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ δεν μπορεί πλέον να μπλοκάρει την ραδιενέργεια

09:48LIFESTYLE

Taste Atlas: Δεύτερη καλύτερη στον κόσμο η ελληνική κουζίνα - Ποια είναι η κορυφαία

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Ανατριχίλα από το νέο ηχητικό που αποκάλυψε η Αγγελική Νικολούλη - «Σε παρακαλώ ρε παιδί μου»

18:48LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πήγε τον σύζυγό της στο δικαστήριο γιατί της είπε «θες χορό καλαματιανό…»

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Iron Beam: Το ισραηλινό υπερόπλο με λέιζερ υψηλής ισχύος που μπορεί να γράψει ιστορία - Βίντεο

14:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Τσουχτερός» ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ για after-market αξεσουάρ

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Ο Byron κινείται ανατολικά: Που χτυπά μέχρι το μεσημέρι - Πρόβλεψη Ιταλών μετεωρολόγων για «Σούπερ Αντικυκλώνα» μέχρι της Αγίας Λουκίας

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: «Δημιουργούμε το ισχυρότερο Ναυτικό στην ιστορία της Ελλάδας» – Το μήνυμα για τις Belh@rra

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του 112 στα Φάρσαλα για εκκένωση λόγω υπερχείλισης του Ενιπέα

15:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά τον «Byron»... τι; Η πρόβλεψη του ECMWF μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 6 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Αθηνών: Κατολισθήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα – Κλειστές 2 λωρίδες στο ύψος του Χαϊδαρίου

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ