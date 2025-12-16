Ρώσος πρωταθλητής πυγμαχίας ξυλοκόπησε τη σύζυγό του στην επέτειο του γάμου τους
Οι υποψίες απιστίας αιτία του ξυλοδαρμού
Ο Ρώσος πρωταθλητής πυγμαχίας Αζαμάτ Αχμέτοφ επιτέθηκε και χτύπησε τη σύζυγό του, ανήμερα της επετείου του γάμου τους, σύμφωνα με την καταγγελία της, αλλά και τις φωτογραφίες που δημοσίευσε με εμφανή τα σημάδια του ξυλοδαρμού.
Ο αθλητής, υποψιαζόμενος ότι η σύζυγός του, Αζάρα τον απατά της επιτέθηκε, όταν εκείνη επέστρεψε στο σπίτι τους στο Ομσκ της Σιβηρίας, από μία φίλη της.
Πληροφορίες που επικαλείται το Shot θέλουν τον αθλητή να τη χτυπάει ανελέητα πολλές φορές στο πρόσωπο.
Η Αζάρα πήγε αρχικά στο νοσοκομείο, ενημέρωσε σχετικά την πεθερά της και εν συνεχεία κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό στην αστυνομία.
