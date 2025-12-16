Χειροπέδες σε γυναίκα που μετέφερε περισσότερα από 200 κιλά κάνναβης στο αυτοκίνητό της - Βίντεο

Η γυναίκα συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ. - Είχε κρύψει τις πραγματικές πινακίδες κυκλοφορίας

Newsbomb

Χειροπέδες σε γυναίκα που μετέφερε περισσότερα από 200 κιλά κάνναβης στο αυτοκίνητό της - Βίντεο
Το όχημα ήταν φορτωμένο με μεγάλη ποσότητα κάνναβης.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές, προχωρώντας στη σύλληψη γυναίκας οδηγού τζιπ στη Βωβούσα Ιωαννίνων, η οποία μετέφερε μεγάλη ποσότητα κάνναβης.

Κατά τον έλεγχο του οχήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν σακιά με συνολικό βάρος 215 κιλών ακατέργαστης κάνναβης, στοιβαγμένα τόσο στο πορτμπαγκάζ όσο και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

narkwtika-iwannina.jpg

Στο όχημα επέβαινε επίσης, σύμφωνα με το epirusgate.gr, παιδί ηλικίας μόλις 2,5 ετών.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, δύο ακόμη άτομα που φέρονται ως συνεργοί της γυναίκας συνελήφθησαν στα Γρεβενά, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών κατασχέθηκε χθες (15-12-2025) το μεσημέρι από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων σε περιοχή των Ιωαννίνων, αποτρέποντας την περαιτέρω διακίνηση και διάθεσή τους.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν μία αλλοδαπή γυναίκα και δύο αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για – κατά περίπτωση – διακίνηση ναρκωτικών, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση, έκθεση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, χθες το πρωί σε περιοχή των Ιωαννίνων, επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης και στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, αστυνομικοί της παραπάνω υπηρεσίας και του Αστυνομικού Τμήματος Κόνιτσας εντόπισαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, τύπου τζιπ, με οδηγό την αλλοδαπή, ενώ προπορευόταν αυτού άλλο αυτοκίνητο.

Η οδηγός, μη συμμορφούμενη σε σήματα στάσης των αστυνομικών και εκμεταλλευόμενη τις δυσχερείς καιρικές και οδικές συνθήκες αλλά και την προτεραιότητα των αστυνομικών να διαφυλαχθεί η σωματική ακεραιότητα όλων, διέγραψε μία μεγάλη πορεία, περνώντας μέσα και από περιοχές του Νομού Γρεβενών, ώσπου τελικά να ακινητοποιηθεί στη Βωβούσα Ιωαννίνων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και της Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων. Μάλιστα, κατά τη διαδρομή της η οδηγός και στην προσπάθειά της να διαφύγει τον αστυνομικό έλεγχο προσέκρουσε δύο φορές σκοπίμως σε υπηρεσιακά οχήματα προκαλώντας τους φθορές.

Εντός του αυτοκινήτου, το οποίο ήταν έμφορτο με 118 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 215 κιλών, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν και ο 2,5 ετών γιος της αλλοδαπής.

Εκτός από το αυτοκίνητο και την παραπάνω ποσότητα ναρκωτικών, κατασχέθηκαν επίσης:

  • οι δύο πινακίδες κυκλοφορίας, ελληνικών αρχών, που έφερε το αυτοκίνητο, αφού διαπιστώθηκε ότι ανήκουν σε άλλο όχημα,
  • οι δύο πραγματικές πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, αλβανικών αρχών, που βρέθηκαν μέσα σε αυτό,
  • μεταλλικός τρίφτης κάνναβης,
  • πλαστικό κουτί με 2,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και
  • 3 κινητά τηλέφωνα.

Ακόμα, μετά από κατάλληλη ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις εμπλεκόμενες αστυνομικές υπηρεσίες, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Γρεβενών είχαν εντοπίσει νωρίτερα στους Φιλιππαίους Γρεβενών το όχημα που λειτουργούσε ως προπομπός, στο οποίο επέβαιναν οι δύο αλλοδαποί συνεργοί τής κατηγορούμενης, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Το αυτοκίνητό τους μαζί με 510 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα, που βρέθηκαν στην κατοχή τους, κατασχέθηκαν.

Τα 3 συλληφθέντα άτομα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:30ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Αυτοσχέδιες βόμβες και σημαίες του ISIS εντοπίστηκαν στο όχημα των τρομοκρατών

17:19LIFESTYLE

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά έναν «υπέροχο άνθρωπο και φίλο»

17:16LIFESTYLE

Eurovision: Πότε θα μάθουμε τους 28 φιναλίστ για την εκπροσώπηση της Ελλάδας

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: H στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του Κατρίνη έπειτα από καταδίωξη - Βίντεο ντοκουμέντο

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: η ανατριχιαστική φράση για τα παιδιά του μήνες πριν τη δολοφονία του από το γιο του

17:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Κουτσούμπα - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Αυτή είστε!»

17:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννινα: Γυναίκα μετέφερε περισσότερα από 200 κιλά κάνναβης στο αυτοκίνητό της - Στο όχημα επέβαινε και παιδί 2 ετών - Βίντεο

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Όλα τα τριήμερα της νέας χρονιάς

16:54ΚΟΣΜΟΣ

Κορίτσι έξι ετών θεραπεύτηκε από τη λευχαιμία χάρη σε επαναστατική μέθοδο

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή δολοφονία στη Βρετανία: 9χρονη βρέθηκε μαχαιρωμένη σε σπίτι - Συνελήφθη έφηβος ως ύποπτος

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η «Ρωγμή στον Ατλαντικό» φέρνει διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Πώς θα μας αποχαιρετίσει το 2025

16:38WHAT THE FACT

Ο άνδρας με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκαλύπτει τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Νέος αποκλεισμός της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας το απόγευμα

16:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Χαρίτσης: «Δε θα έχετε τρίτη ευκαιρία κ. Μητσοτάκη»

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Πληρωμές στους αγρότες: Επιπλέον επιδοτήσεις 487,9 εκατ. από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ - Αναλυτικοί πίνακες

16:19LIFESTYLE

Eurovision: Οι πρώτες εικόνες από την εντυπωσιακή σκηνή της φετινής διοργάνωσης

16:17LIFESTYLE

Συγκινεί η χήρα του Αλμπέρτο Εσκενάζυ: «Ήμασταν από παιδιά μαζί, ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή»

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ - Βίντεο

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος πρωταθλητής πυγμαχίας ξυλοκόπησε τη σύζυγό του στην επέτειο του γάμου τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: H στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του Κατρίνη έπειτα από καταδίωξη - Βίντεο ντοκουμέντο

17:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Κουτσούμπα - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Αυτή είστε!»

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: Επιβεβαιώθηκε ότι η Άγκυρα παίρνει και τους πυραύλους METEOR

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Αντζελίνα Τζολί: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά τα σημάδια από τη διπλή μαστεκτομή - Το συγκλονιστικό εξώφυλλο του Time

16:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη - 400.000€ για τη σύζυγο του και την πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών «αδειάζουν» την Καρυστιανού: Οι ενέργειές της δεν μας εκφράζουν, δεν μας αφορά η πολιτική

16:17LIFESTYLE

Συγκινεί η χήρα του Αλμπέρτο Εσκενάζυ: «Ήμασταν από παιδιά μαζί, ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή»

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας - «Οι δηλώσεις Τσιάρα έδωσαν κάποια βάση, αλλά ξεκάθαρες δεν ήταν»

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ήρωας στην Αυστραλία: Ο μυστηριώδης άνδρας με το μωβ πουκάμισο - Προσπάθησε να αφοπλίσει τον μακελάρη πριν πεθάνει αγκαλιά με τη σύζυγό του

14:41WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νέο πλάσμα που ζει στα όρια της ζωής

15:58ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ελεύθερος ο 16χρονος γιος του Κατρίνη - Σε βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση - Οι κατηγορίες για τον φίλο του που μετέφερε μαχαίρι

13:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερη η μητέρα του «αρχηγού» και δύο άνδρες, πατέρας και γιος - Παραδέχτηκαν ότι πήραν χρήματα, τι υποστήριξαν

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Αναβολή στράτευσης: Τι αλλάζει με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας - Αντιδράσεις φοιτητών

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Η «βολή της ζωής του» - Ο αστυνομικός που σκότωσε τον τρομοκράτη στα 40 μέτρα

22:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντική μεταβολή του καιρού από τις 20 Δεκεμβρίου - Πού αναμένονται βροχές την επόμενη εβδομάδα

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η στιγμή που το Άγαλμα της Ελευθερίας καταρρέει εξαιτίας ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ