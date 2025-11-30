Ηγουμενίτσα: Τους έπιασαν με σχεδόν 50 κιλά κάνναβης σε ειδική κρύπτη στο αυτοκίνητο

Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς, έναν άνδρα και μια γυναίκα που κατηγορούνται για κατοχή, εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών στη χώρα, πέρασαν το πρωί του Σαββάτου (29/11) αστυνομικοί στην Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που έφερε πινακίδες κυκλοφορίας αλβανικών αρχών και κατά την έρευνα που ακολούθησε σε αυτό, βρέθηκαν μέσα σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στον χώρο των αποσκευών και στα πίσω καθίσματα 46 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 47 κιλών και 550 γραμμαρίων.

Κατασχέθηκαν η ποσότητα ναρκωτικών, το αυτοκίνητο και χρηματικό ποσό 550 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

*Με πληροφορίες από epiruspost.gr

Διαβάστε επίσης