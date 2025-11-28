Πρέβεζα: Κατολίσθηση προκάλεσε τροχαίο στην Καστροσυκιά - Ημιφορτηγό κατέληξε σε χαράδρα

Η έντονη βροχόπτωση και κατολίσθηση βράχων προκάλεσε τροχαίο ατύχημα νωρίς το πρωί της Παρασκευής (28/11) στην εθνική οδό Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, κοντά στην Καστροσυκιά.

Ο οδηγός ενός Ι.Χ. προσέκρουσε σε βράχους που είχαν πέσει στο οδόστρωμα, ενώ ένα ημιφορτηγάκι που ακολουθούσε εξετράπη στην προσπάθειά του να το αποφύγει και κατέληξε σε χαράδρα.

Ο οδηγός του Ι.Χ. τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πρέβεζας, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Οι δύο επιβάτες του ημιφορτηγού κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το όχημα χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Στο σημείο βρέθηκε η Τροχαία, καθώς η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία λόγω της ολισθηρότητας και της κατολίσθησης.

Διαβάστε επίσης